ВЕНА, 1 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр нефти Ирана Бижан Зангане проведут двустороннюю встречу в понедельник в преддверии заседания стран ОПЕК, сообщили РИА Новости три источника, знакомые с планами министров.

"Новак и министр Зангане проведут встречу в штаб-квартире ОПЕК скоро", — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что встреча состоится перед заседанием конференции ОПЕК, которое начнется позднее в понедельник.

В субботу президент РФ Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.

В понедельник министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что его страна согласна на продление сделки, однако такие решения должны приниматься ОПЕК в Вене, а "не внешними силами на таких событиях, как встреча G20 в Японии". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что Россия и Саудовская Аравия на G20 объявили о своей позиции по сделке ОПЕК+, но решение, безусловно, будет приниматься всеми странами альянса.