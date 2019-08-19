МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва-Уфа, что позволит вдвое сократить расходы на проект, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой ряд источников в правительстве и министра экономического развития Максима Орешкина.

Как отмечает издание, правительство целый год откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 миллиардов рублей. Эта дорога — часть международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, достроить ее поручил президент Владимир Путин.

Прошлой осенью правительство включило новую трассу в комплексный план модернизации и развития инфраструктуры. Теперь счет пошел на дни: решение нужно принять в течение месяца, иначе гигантскую стройку не завершить до конца 2024 года, признают три федеральных чиновника и два человека, близких к госкомпании "Автодор". В 2024 году заканчивается нынешний президентский срок Путина.

По информации газеты, МЭР предлагает строить автодорогу до Владимира, а дальше расширить трассу М7 Москва-Уфа до трех полос там, где их сейчас две, и достроить объезды четырех городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Все это позволит сократить расходы на проект до 279 миллиардов рублей, из которых 121 миллиард рублей приходится на новую дорогу, считают два чиновника, два участника совещаний в правительстве и подтверждает Орешкин.

Минтранс и "Автодор" настаивают на новой дороге до Казани. По поручению премьера Дмитрия Медведева Минстрой также анализировал проект. "Мы за строительство новой трассы", — заявил представитель Минстроя.

Минфин в свою очередь предлагал потратить 120 миллиардов рублей на реконструкцию М7 до категории 1Б (скоростная минимум четырехполосная трасса, не имеющая одноуровневых пересечений с дорогами и пешеходными переходами). Представитель Минфина подтвердил актуальность этой оценки.

Однако представители Минэкономразвития и Минтранса говорят, что в действительности на реконструкцию М7 до категории 1Б потребуется гораздо больше денег. Их оценки — 400 миллиардов и 449 миллиардов рублей соответственно. Придется сносить дома на первой линии, километраж будет больше, нужно построить много эстакад, объясняет Орешкин. Кроме того, добавил представитель Минтранса, реконструкция надолго перекроет движение на М7. Потоки перейдут на трассу М5 "Урал", где движение будет дополнительно затруднено.