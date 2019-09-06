ВЛАДИВОСТОК, 6 сен /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с представителями общественности, где обсудит с ними вопросы развития Дальнего Востока.

Встреча пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума. Днем ранее президент выступил на пленарной сессии ВЭФ, провел встречи с премьер-министрами Малайзии Махатхиром Мохамадом, Японии Синдзо Абэ, а также с заместителем премьера госсовета КНР Ху Чуньхуанем.

Еще раньше, 4 сентября, Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, посетил с ним судостроительный завод "Звезда", а вечером провел Госсовет по развитию Дальнего Востока.

На Дальнем Востоке активно применяются механизмы привлечения инвестиций, в том числе территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток, государственная информационная поддержка инвестпроектов, а также государственная программа "Дальневосточный гектар". По состоянию на 21 августа 2019 года более 77,5 тысяч россиян взяли землю по этой программе.

На данный момент на Дальнем Востоке создано 20 ТОР. Их резидентам предоставляют налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, а также доступ к инфраструктуре.

За счет господдержки инвестпроектов, по состоянию на август 2019 года, на территории ДВФО реализуются более 1,8 тысячи инвестпроектов, которым предоставляются меры поддержки.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.