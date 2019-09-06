МАГАДАН, 6 сен /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор, председатель правления предприятия "Росгеология" Сергей Горьков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписали соглашение о развитии минерально-сырьевой базы и эффективном вовлечении разведанных запасов полезных ископаемых в хозяйственный оборот, сообщает областное правительство.

Ранее с предложением определить Магаданскую область пилотной территорией по реализации юниорного геологического движения в стране к полпреду президента РФ в ДВФО Юрию Трутневу обратился глава региона Сергей Носов. Заместитель председателя правительства эту идею поддержал.

"Стороны планируют создать на территории Магаданской области юниорную компанию в целях геологического изучения недр, а также совместно реализовывать проекты в области подготовки разведанных месторождений к опытно-промышленной эксплуатации. Юниорная компания сможет в рамках государственно-частного партнерства консолидировать усилия в проведении масштабных геологоразведочных работ. Цели проекта — развивать технологии в геологоразведке и экономику региона, улучшать промышленную инфраструктуру области, привлекать инвесторов, создать новые рабочие места", — говорится в сообщении.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.