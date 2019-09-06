ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен /ПРАЙМ/. Сахалинская область получит дополнительные 936 миллионов рублей на переселение жителей аварийных домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

"Временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписал соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ. В соответствии с документом регион получит дополнительное финансирование в сумме, превышающей 936 миллионов рублей", — рассказали в пресс-службе.

По словам Лимаренко, в области почти 1,2 миллиона квадратных метров жилья имеют высокую степень износа. Это составляет около 10% всего островного жилфонда. В новых квартирах нуждаются 15 тысяч семей. "Поэтому для нас принципиально важно решить проблему с аварийным жильем в кратчайшие сроки, и на это направлено соглашение с Фондом реформирования ЖКХ", — цитирует пресс-служба слова главы региона.

За последние шесть месяцев 2019 года новоселье справили почти 350 семей из Охи, Ноглик, Южно-Курильска. До конца этого года в новостройки заедут еще около 650 семей. Власти региона планируют полностью решить проблему с аварийным жильем до 2024 года. Для этого в Сахалинской области планируют вводить по 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.