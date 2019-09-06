ВЛАДИВОСТОК, 6 сен /ПРАЙМ/. Бурятия намерена расширить экспорт в Китай изделиями из нефрита, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава региона Алексей Цыденов.

"Хотим диверсифицировать свой экспорт, поставлять не только лес и продукцию лесопереработки, но и кондитерские изделия, овощи. Мы открыли производство нефритов и ювелирных изделий из нефрита, производство изделий из дикоросов, различные БАДы на основе тибетской и восточной медицины. Мы понимаем, что основной продукт поставки в Китай — это лес, но наша задача — расширить спектр", — сказал он.

Цыденов отметил, что хорошо оценивает экспортный потенциал Бурятии в Китай.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.