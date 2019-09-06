МАГАДАН, 6 сен /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Компания "Ростелеком" и правительство Магаданской области заключили на Восточном экономическом форуме соглашение о взаимодействии для строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан, сообщает правительство Колымы.

"ВОЛС позволит обеспечить резервными каналами связи жителей Якутии, Магаданской области, Сахалина и Камчатки, поможет развитию передовых цифровых технологий, реализации программы "Цифровой наслег" и появлению устойчивой сотовой связи вдоль федеральной автодороги "Колыма", — говорится в сообщении.

"Ростелеком" намерен содействовать развитию телекоммуникационной инфраструктуры Якутии и Магадана и устранению цифрового неравенства. В рамках соглашения компания готова модернизировать сети связи в якутских селах Хандыга и Усть-Нера и установить в них точки доступа в интернет", — сообщает правительство региона.

"Ростелеком", правительства Якутии и Магаданской области намерены сотрудничать в развитии телемедицины, создании и модернизации систем видеофиксации нарушений ПДД, видеонаблюдения и экстренного оповещения, а также информационных систем в сфере медицины и жилищно-коммунального хозяйства.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.