МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июле снизился на 0,6% по сравнению с июнем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора на 0,4%.

При этом оценка за июнь была пересмотрена до снижения на 1,1% вместо 1,5% в месячном выражении.

В годовом выражении объем промышленного производства в Германии сократился в июле на 4,2%.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в июле снизилось на 0,8% к июню. Объем производства товаров производственно-технического назначения сократился на 1,2%, а потребительских товаров — вырос на 0,6%.