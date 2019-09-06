События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 сентября
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 6 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июль)
|-2,8%
|-0,9% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июль)
|2,7%
|0,8% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|-1,1%
|-0,6% (факт)
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (август)
|-0,2%
|0,2%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (август)
|4,1%
|3,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|0,2%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2019)
|1,1%
|1,1%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (август)
|3,2%
|3,1%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (август)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август)
|164 тыс
|158 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (август)
|63%
|
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (август)
|148 тыс
|150 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (август)
|3,7%
|3,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (август)
|-24,2 тыс
|15 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (август)
|5,7%
|5,7%
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (август)
|54,2
|53
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|742
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|904
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-89 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|391,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|296,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|22,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|68,5 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-61 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|33,6 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|27,2 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-38,8 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30 мск
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)
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|13:30 мск
|RUB
|ЦБ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике с решением СД по процентной ставке (сентябрь)
|7,25%
|7%
|15:00 мск
|RUB
|ЦБ — Пресс-конференция Председателя Банка России
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за август и 8м2019
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|RUB
|АК АЛРОСА — реестр для ВОСА (30.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018
|3,84 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.10.2019) — див-д 2019
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|RUB
|МТС — реестр для ВОСА (30.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018
|8,68 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.10.2019) — див-д 2019
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|RUB
|НОВАТЭК — реестр для ВОСА (30.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018
|14,23 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|Полюс — реестр для ВОСА (30.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|131,11 (1П2018) + 143,62 (фин) — див-д 2018
|162,98 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2019) — див-д 2019
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|RUB
|Северсталь — ВОСА (реестр закрыт 12.08.2019, в форме заочного голосования, див-ды за 2кв2019)
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018
|35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.09.2019) — див-д 2019
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|RUB
|Polymetal Int — реестр для див-дов 1П2019
|$0,17 (1П2018) + $0,31 (фин) — див-д 2018
|$0,2 (1П2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/News/20190906/830304458.html