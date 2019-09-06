МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 6 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июль) -2,8% -0,9% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июль) 2,7% 0,8% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июль) -1,1% -0,6% (факт)
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (август) -0,2% 0,2%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (август) 4,1% 3,4%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2019) 0,2% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2019) 1,1% 1,1%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (август) 3,2% 3,1%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (август) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август) 164 тыс 158 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (август) 63%

 

 
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (август) 148 тыс 150 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (август) 3,7% 3,7%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (август) -24,2 тыс 15 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (август) 5,7% 5,7%
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (август) 54,2 53
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 742

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 904

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -89 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 391,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 296,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 22,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 68,5 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -61 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 33,6 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 27,2 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -38,8 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 мск RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)

 

 

 

 
13:30 мск RUB ЦБ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике с решением СД по процентной ставке (сентябрь) 7,25% 7%
15:00 мск RUB ЦБ — Пресс-конференция Председателя Банка России

 

 

 

 

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за август и 8м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — реестр для ВОСА (30.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018 3,84 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB МТС — реестр для ВОСА (30.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018 8,68 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB НОВАТЭК — реестр для ВОСА (30.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018 14,23 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Полюс — реестр для ВОСА (30.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 131,11 (1П2018) + 143,62 (фин) — див-д 2018 162,98 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Северсталь — ВОСА (реестр закрыт 12.08.2019, в форме заочного голосования, див-ды за 2кв2019) 38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018 35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.09.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Polymetal Int — реестр для див-дов 1П2019 $0,17 (1П2018) + $0,31 (фин) — див-д 2018 $0,2 (1П2019) — див-д 2019