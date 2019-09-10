МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Самые высокие зарплаты предлагают соискателям в Москве и Санкт-Петербурге в районах станций метро "Цветной бульвар" и "Адмиралтейская", самые маленькие — на "Охотном ряду" и "Невском проспекте", следует из результатов исследования "Авито Работа".

Аналитики компании выяснили, как различаются предложения по зарплатам в Москве и Санкт-Петербурге в зависимости от местоположения работодателя, изучили вакансии в пяти самых востребованных сферах: автомобильный бизнес, продажи, транспорт и логистика, строительство, туризм и рестораны.

Как показало исследование, в Москве больше всего можно заработать на станции "Цветной бульвар" — средняя зарплата среди предлагаемых там вакансий в популярных отраслях составляет около 94 тысячи рублей. В пятерку самых "высокооплачиваемых" станций также вошли "Октябрьская" (85 тысяч), "Кузнецкий мост" (83 тысячи), "Новослободская" (79 тысяч) и "Китай-город" (78 тысяч). Среди аутсайдеров оказались "Охотный ряд", "Площадь революции" и "Пролетарская": здесь в среднем соискателям предлагают зарплату в 66 тысяч рублей.

В Петербурге самые высокие зарплаты зафиксированы в предложениях на станции метро "Адмиралтейская" — здесь средняя зарплата в популярных отраслях составляет более 53 тысяч рублей, в пятерке также оказались "Войковская" (51 тысяча), "Пролетарская", "Обводный канал" и "Бухарестская" (50 тысяч). Самые низкие зарплаты в Петербурге предлагают на "Улице Дыбенко" и "Невском проспекте" (по 47 тысяч).

Аналитики также проследили динамику роста зарплат по сравнению с прошлым годом в обоих мегаполисах. Так, в Москве больше всего выросли зарплаты на станции "Сретенский бульвар" — там предлагают на 31% больше, на втором месте оказалась станция "Спартак" примерно с таким же увеличением, на третьем — "Крестьянская застава", на которой зарплаты выросли на 26%.

В Санкт-Петербурге самый заметный рост продемонстрировали предложения на станции "Пролетарская" — средняя зарплата увеличилась на 14,7%, вторая — "Пушкинская" с примерно 13%, тертья — "Удельная", в районе которой зарплаты выросли на 12%.

Исследование проводилось со 2 по 5 сентября на основе всех вакансий, опубликованных на "Авито Работа" с 1 января по 31 августа 2019 года.