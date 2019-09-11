МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Людей в возрасте от 60 лет и старше в России проживает больше 32 миллионов, а в возрасте 30-39 лет — 24,4 миллиона, сообщает Росстат. Как пояснил РИА Новости генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, с одной стороны — это связано с повышением качества медицины, а с другой стороны — "удорожанием" рождения и воспитания детей.

Всего на начало 2019 года в России проживало 146,781 миллиона человек, из них 68,097 миллиона мужчин и 78,684 миллиона женщин. Детей в возрасте от 0 до 9 лет — свыше 18 миллионов, подростков от 10 до 19 лет — больше 14,7 миллиона человек, молодых людей от 20 до 29 лет — более 17,3 миллиона человек, 40-летних (40-49 лет) — почти 20,3 миллиона человек, подсчитал Росстат. Предпенсионеров от 50 до 59 лет в России живет 19,8 миллиона человек.

"Любая из развитых стран прошла переход, когда на место равновесия большой рождаемости и большой смертности (в этом случае население молодо) приходит равновесие малой рождаемости и малой смертности (то есть население стареет). Подобный переход — неизбежное следствие развития страны: улучшение медицины снижает смертность, а изменение стиля жизни и потребностей делает детей слишком "дорогим удовольствием", — объяснил Журавлев. Он добавил, что СССР прошел этот переход в 1960-е годы.

По словам Журавлева, в развитых странах у коренного населения ситуация похожая — так, во Франции людей старше 65 лет — 17% населения (в России 60-летних и старше — 22%). "Но демографические показатели Запада во многом определяются мигрантами из стран, где переход ещё не произошел. И поэтому они молоды и у них много детей. А у коренного населения ситуация скорее всего хуже, чем в России", — пояснил директор института.

Журавлев отметил, что такое количество людей старшего возраста в России дает основную бюджетную нагрузку на здравоохранение и социальных работников. "В старости людей надо лечить и за ними надо ухаживать, в первичном звене здравоохранения, наверное, половина обращений — это старики. Но я бы предостерег от потребительского отношения к старости – желания оптимизировать расходы за счет стариков. У стариков важнейшая функция — они хранители традиций устоев общества", — заключил эксперт.