ЛОНДОН, 11 сен /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом, возможны протесты, говорится в опубликованных правительственных документах.

ТАЙНА О ДЕФИЦИТЕ

В среду вечером кабинет министров опубликовал закрытую справку, в которой приводится перечень последствий Brexit без сделки. В документе говорится, что Британия столкнется с негативными последствиями этого в первый же день.

Ранее парламент потребовал от правительства раскрыть эту информацию, так как депутаты заподозрили премьера Бориса Джонсона в намерении вывести Британию из Евросоюза без сделки и дезинформации королевы. Джонсон долгое время игнорировал призывы обнародовать информацию, заявлял, что Brexit без сделки не нанесет ущерба стране, однако эти заявления противоречили мнению отраслевых и профессиональных объединений и профсоюзов. Также премьер отрицал наличие такого документа и обвинял оппозицию в запугивании населения.

"После выхода Британии из ЕС в октябре 2019 года прекратят действие все соглашения и взаимные договоренности, Британия с точки зрения ЕС обретет полный статус "третьей стороны". Никаких двусторонних соглашений (к моменту выхода) заключено не будет… Потребность в электроэнергии будет удовлетворена, в первый день после Brexit не будет перерывов в подаче энергии… Весьма вероятно существенное повышение стоимости электроэнергии для частных потребителей и организаций, что окажет экономический и политический эффекты", — говорится в полученном РИА Новости документе.

Правительство признает, что зависимость Британии от поставок лекарств из Европы достаточно велика и без принятия дополнительных мер, после Brexit будет отмечаться дефицит лекарственных препаратов и существенные задержки в их поставках. Власти признают, что часть препаратов можно запасти на складах в Британии, однако проблемы со скоропортящимися препаратами и лекарствами, требующими хранения при определенной температуре, потребуют решения. Трудности с поставками лекарств для ветеринарии приведут к распространению заболеваний и эпидемий среди животных, что может негативно сказаться на продовольственной безопасности.

"Могут сократиться поставки некоторых видов свежего продовольствия… Могут произойти общая нехватка продовольствия в стране, сокращение перечня товаров и рост цен на продовольствие, что ударит, в первую очередь, по незащищенным слоям населения. Сельхозсезон в Британии к этому моменту (конец октября) закончится, и цепи поставок сельхозтоваров будут работать под повышенной нагрузкой, особенно в дни подготовки к Рождеству. Правительство не сможет оценить все потенциальное влияние (обстоятельств) на схемы поставки сельхозтоваров. Кроме того, паническая закупка населением товаров в магазинах может усугубить проблемы с поставками", — говорится в документе.

КОЛЛАПС НА ГРАНИЦАХ

Правительство признает, что после Brexit без сделки будет нарушена трансграничная работа финансовых служб и организаций, возникнут проблемы в обмене информацией между правоохранительными органами Британии и ЕС, перестанут действовать договоренности о медицинском и социальном обеспечении британских туристов и пенсионеров в ЕС.

"Франция в первый день Brexit введет обязательный таможенный контроль на своей границе. От 50% до 80% направляющихся через тоннель под Ла-Маншем грузовиков могут быть не готовы к прохождению французской таможни. Неготовность компаний и ограниченная площадь французских пунктов пропуска приведет к снижению пропускной способности (транспортных линий между Британией и Францией) на 40-60% или полной остановке движения. Проблемы с переправкой (на континент) приведут к значительным пробкам на дорогах в графстве Кент (откуда отправляются паромы и поезда во Францию). При негативном сценарии грузовики будут ждать отправки во Францию 1,5-2,5 дня", — отмечается в справке.

С усиленными проверками на границе столкнутся и обычные граждане. Это приведет к задержкам отправки поездов, самолетов и паромов.

Правительство делает вывод о том, что население и бизнес не готовы к выходу из Евросоюза без соглашения. Такое развитие событий может вызвать напряженность в обществе, в первую очередь из-за роста цен на продовольствие и топливо.

"По всей стране могут возникать протесты и контрпротесты, собирающие значительное количество участников. Проблемы в разных секторах и сокращение количества рабочих мест может привести к протестам и прямым акциям в виде перекрытия дорог. Наиболее уязвимыми будут социально незащищенные группы населения", — отмечается в документе.

Еще 4 сентября лидер оппозиции Джереми Корбин рассказал в парламенте, что ему от одного из источников в правительстве стало известно о содержании этого документа. Однако тогда Джонсон фактически отверг наличие такого документа. Принятое парламентом решение о просьбе к правительству опубликовать справку не носило юридически обязывающий характер, но если бы правительство не отреагировало на него, это вызвало бы большой общественный резонанс.

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но парламент принял закон, предотвращающий Brexit без сделки, если условия соглашения с ЕС не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit.