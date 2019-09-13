МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Управление экономикой России сравнимо с вождением автомобиля, и главная задача властей на данный момент — решить вопрос с тормозящей педалью под названием "правоохранительная система", чтобы получить рост, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

"Знаете, управление экономикой, или если хотите, управление государством, на самом деле в чем-то простая вещь, это как автомобиль. Есть две педали, одна называется "газ", другая называется "тормоз". Так вот, мы понимаем, что нужна и та, и другая. Педаль газа — экономика, педаль тормоза — правоохранительная система. И то, и другое — важнейшие необходимые элементы для управления любой сложной системой", — заявил он в ходе выступления на пленарной сессии "Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты".

По словам Чубайса, Россия сегодня "умудрилась нажать на обе педали так, что ось трещит". В России, по его мнению, блестящая, лучшая за 28 лет бюджетная и кредитно-финансовая политика и различные параметры, начиная от отношения долга к ВВП и заканчивая уровнем инфляции, но ВВП растёт плохо. "Результат — сколько там, 1,2%, 1,1% рост? Называя вещи своими именами — роста нет. Нажали на обе педали. Так мы не поедем, не поедем. Именно в этом и есть, с моей точки зрения, главный приоритет", — сказал Чубайс.

"Конечно, нужно что-то делать с педалью, которая называется "правоохранительная система", — заключил он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.