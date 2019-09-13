МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут в пятницу вечером на ослаблении торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12%, до 60,45 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,02%, до 55,1 доллара за баррель.

Поддержку ценам оказывает ослабление торгового конфликта США и КНР. Стороны вновь пошли на взаимные уступки, что подкрепляет надежды инвесторов на заключение торгового соглашения в рамках встречи США и КНР, которая пройдет в октябре.

Кроме того, нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что за неделю, завершившуюся 13 сентября, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 5, до 733 агрегатов.

"Чтобы избежать падения цен и масштабного увеличения запасов, ОПЕК+ необходимо будет осуществить дальнейшее добровольное сокращение производства", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg).

Сдерживает рост цен на нефть сообщение Международного энергетического агентства (МЭА) о возможности дополнительного роста предложения нефти в 2020 году, которое было сделано днем ранее.