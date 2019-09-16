МИНСК, 16 сен — ПРАЙМ. Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в РФ нефтяного налогового маневра, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.

"Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это мы с президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий (по интеграции в Союзном государстве – ред.), придется вернуться и к этому вопросу (компенсации издержек из-за налогового маневра – ред.)", — цитирует Лукашенко госагентство Белта.

Данное заявление было сделано на встрече с председателем государственного таможенного комитета республики Юрием Сенько.

Лукашенко заявил, что проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной сфере привел к уменьшению поступлений в бюджет республики вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, и в этой связи поинтересовался, какие шаги предпринимает таможенный комитет для компенсации потерь.

Между тем, как было отмечено на встрече, в ведомстве рассчитывают, что в целом по итогам года поступления в бюджет от таможенных платежей превысят прошлогодний показатель. Значит, отметил глава государства, удалось найти направления, которые позволили компенсировать потери. "Мы ни в коем случае не должны ни наклониться, ни упасть. Мы должны выдержать понижение этих пошлин и наших доходов и выдержать этот налоговый маневр", — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что белорусская сторона будет искать и по линии госконцерна "Белнефтехим" выход из этого положения. "Но таможня здесь должна решить свои задачи, которые будут стоять перед ней", — сказал президент.

Одним из спорных вопросов для Минска и Москвы является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году — в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).