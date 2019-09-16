МИНСК, 16 сен — ПРАЙМ. Белоруссия с начала 2019 года недополучила более 250 миллионов долларов таможенных пошлин из-за реализации Россией налогового маневра в нефтяной сфере, заявил в понедельник председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) республики Юрий Сенько.

Ранее в понедельник с Сенько провел встречу белорусский президент Александр Лукашенко. Глава государства, в частности, заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с российским налоговым маневром. Президент полагает, что это произойдет в связи с утверждением программы совместных действий двух стран по интеграции в Союзном государстве. Лукашенко также заявил, что Минск не будет "постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи".

"По нефти и нефтепродуктам мы потеряли более 520 миллионов белорусских рублей (около 253,5 миллиона долларов – ред.). Это достаточно сложная ситуация, и компенсировать ее за счет иных платежей было непросто", — цитирует Сенько госагентство Белта. По словам главы ГТК, часть суммы — 301 миллион белорусских рублей (около 146,7 миллиона долларов) — была компенсирована за счет НДС и платежей, уплаченных физическими лицами при ввозе товаров, в том числе по акцизам и утилизационному сбору.

Сенько также сообщил, что всего за январь-август в республиканский бюджет поступило 5,94 миллиарда белорусских рублей (около 2,9 миллиарда долларов) платежей, контролируемых ГТК, что на 2,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Руководитель ведомства констатировал, что одной из причин уменьшения поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты стал проводимый Россией налоговый маневр.

По другим платежам, контролируемым ГТК, рост сохраняется. При этом ожидается, что по итогу 2019 года в бюджет поступит 8,7 миллиарда белорусских рублей пошлин (около 4,2 миллиарда долларов).

Один из спорных вопросов для Минска и Москвы — налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году — в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).