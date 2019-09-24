МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Американская компания Facebook хочет купить нью-йоркский стартап CTRL-labs, который занимается разработкой программного обеспечения по управлению компьютерами с помощью мысли. Трамп заявил, что провел "приятную встречу" с Цукербергом в Белом доме

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сумма сделки может составить для Facebook от $500 млн до $1 млрд.

Также сообщается, что одной из разработок CTRL-labs стал браслет, который считывает сигналы, поступившие от человеческого мозга к руке. Посредством нейроинтерфейсов пользователи гаджетов смогут вводить текст без помощи клавиатуры.

В начале сентября текущего года компания Facebook представила новую функцию распознавания лиц по чужим фото. По утверждению компании, она не будет передавать полученную таким образом информацию третьим лицам либо продавать свою технологию.