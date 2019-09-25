МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Парламентарии от Демократической партии, которые контролируют нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Газовый транзит: Зеленский попросит Трампа убедить ЕС надавить на РФ

Основанием для импичмента стала якобы попытка президента использовать правительство Украины с целью компрометации своего главного соперника по предстоящим выборам — Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.

Выборы нового президента США намечены на 3 ноября 2020 года.

По мнению Трампа, эти обвинения являются очередной "охотой на ведьм". Он категорически отрицает, что чем-либо незаконном просил президента Украины Владимира Зеленского.

Также президент США пообещал в среду обнародовать запись своего разговора с Зеленским от 25 июля текущего года.

Трамп считает, что вся эта история сфабрикована с целью выгородить Байдена, чей сын, как он утверждает, замешан в коррупции на Украине.

Ранее бывший вице-президент США и кандидат на пост президента США от демократов в предвыборной гонке 2020 года Джо Байден призвал провести расследование по вопросу того, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский инициировал расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, который входил в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings.