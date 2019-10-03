МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Рост спроса на нефть в мире в 2019 году составит 1-1,1 миллиона баррелей в сутки против 1,5 миллиона баррелей в 2018 году, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на пленарной сессии "Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире" в рамках Российской энергетической недели.

"Он (рост спроса на нефть — ред.) составит примерно от 1 до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Напомню, что в прошлом году прирост составил 1,5 миллиона баррелей в сутки", — сказал Новак.

"Он (мировой рынок нефти — ред.) на сегодняшний день более-менее стабилен. Мы видим, что рынок примерно сбалансирован с точки зрения баланса спроса и предложения", — сказал министр.