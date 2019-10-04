МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Более 160 тысяч рублей в месяц нужно среднестатистическому россиянину, чтобы быть счастливым, при этом больше всего денег для счастья нужно москвичам, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob.

По данным исследования, среднестатистическому россиянину нужна 161 тысяча рублей в месяц, чтобы быть счастливым, при этом мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам — 181 тысяча и 138 тысяч соответственно.

Отмечается, что молодежи, респондентам до 24 лет, достаточно 118 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, гражданам в возрасте от 25 до 34 лет уже необходимо 159 тысяч рублей, от 45 лет и старше — 171 тысяча рублей, а от 35 до 44 лет — 172 тысячи рублей.

Как указано в опросе, запросы россиян растут с увеличением их уровня фактического дохода: гражданам с зарплатой до 30 тысяч рублей для счастья нужно 117 тысяч рублей в месяц, от 30 тысяч до 50 тысяч — 137 тысяч, от 50 тысяч до 80 тысяч — 180 тысяч, а респондентам с зарплатой более 80 тысяч рублей необходимо в среднем 238 тысяч рублей.

По данным Superjob, среди жителей городов России с населением от 500 тысяч человек самую высокую сумму для счастья указывают москвичи — 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток — 205 тысяч рублей, на третьем Ростов-на-Дону — 200 тысяч рублей. Санкт-Петербург находится на десятом месте рейтинга со 165 тысячами рублей. Меньше всего денег для счастья нужно жителям Кирова (120 тысяч рублей) и Оренбурга (115 тысяч).

Опрос проводился с 16 по 26 августа среди 2,5 тысяч экономически активных респондентов старше 18 лет в 449 населенных пунктах из всех округов России. Вопрос о том, сколько денег в месяц было бы достаточно для счастья, задавался 16 августа-5 сентября по 1 тысяче экономически активных россиян из Москвы и Петербурга и по 500 респондентам из других городов старше 18 лет в 37 в населенных пунктах с населением более 500 тысяч человек.