ПЕКИН, 10 окт /ПРАЙМ/. Китай и США в четверг вновь сядут за стол переговоров в попытке урегулировать затянувшийся более чем на год торговый конфликт, атмосфера и условия для диалога не самые благоприятные — 13-й раунд переговоров пройдет на фоне планируемого через несколько дней очередного повышения пошлин и недавнего введения санкций США против китайских компаний и чиновников из-за уйгурского вопроса.

Переговоры запланированы на 10-11 октября в Вашингтоне, и по традиции, которую несмотря на отсутствие очевидного прогресса никто не меняет, американскую делегацию возглавят торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую сторону будет представлять вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

В состав китайской делегации также вошли глава министерства коммерции Чжун Шань, его заместитель Ван Шоувэнь, глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган, замглавы государственного комитета по развитию и реформам Нин Цзичжэ, вице-министр финансов Ляо Минь, замглавы МИД Чжэн Цзэгуан.

Последний раунд переговоров США и Китая прошел 30-31 июля в Шанхае, сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Первоначально стороны заявляли о намерении провести 13-й раунд переговоров в сентябре, однако сроки сдвинулись, и в прошлом месяце прошли лишь подготовительные консультации.

При этом Вашингтон пошел на некоторые уступки, отложив на две недели очередное повышение пошлин в связи с 70-й годовщиной образования КНР, и если в ближайшие два дня сторонам не удастся прийти к консенсусу, то 15 октября США повысят пошлины на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов с 25% до 30%.

ПОВЕСТКА

В преддверии переговоров Белый дом сообщил, что стороны прежде всего обсудят принудительную передачу технологий, права интеллектуальной собственности, услуги, нетарифные барьеры, сельское хозяйство и правоприменительную практику.

Китайская сторона деталей готовящихся переговоров не сообщала, однако в СМИ появилась информация о том, что китайские власти на встрече в Вашингтоне хотят сузить повестку торговых переговоров с США и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона.

Вместе с тем сообщалось, что Китай готов способствовать достижению предварительной договоренности с американской стороной по торговле и для этого в рамках переговоров может предложить увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США. По данным СМИ, Китай также внесет множество изменений в нетарифные барьеры и в основном согласился со всеми требованиями министерства сельского хозяйства США по говядине, свинине и баранине.

При этом несмотря на определенную долю оптимизма, общий фон переговоров омрачают новые санкции американской стороны. На этой неделе США запретили экспорт американских товаров для 28 компаний КНР, а также ввели визовые ограничения для членов правительства Китая и компартии, которые, по данным Вашингтона, причастны к притеснениям уйгуров. В связи с санкциями США китайская сторона выразила протест.

ПЛЮС-МИНУС

Одним из наиболее острых остается вопрос о том, смогут ли стороны выстроить диалог таким образом, чтобы избежать очередного повышения пошлин 15 октября.

Доцент департамента мировой экономики (НИУ ВШЭ) Александр Ларионов считает, что в краткосрочной перспективе ужесточение США торговых ограничений несомненно окажет на Китай определенное воздействие, однако в будущем эта политика станет неэффективной.

"Китайская сторона будет стремиться к дальнейшей диверсификации своего торгового оборота за счет увеличения взаимодействия с другими партнерами. В частности, данный факт подтверждается достижением максимальных значений в товарообороте между Россией и Китаем за 2018 год. Подобная перестройка возможна на горизонте следующих 10-15 лет, в связи с чем США должны получить максимальную выгоду от увеличения торговых пошлин в данный момент времени, так как в дальнейшем инструмент может потерять свою эффективность", — указал эксперт.

В свою очередь доцент факультета экономических наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Александр Тарасов полагает, что "повышение пошлин может быть отложено, если будет какой-то положительный сдвиг в переговорах".

При этом он отметил, что даже успех этого раунда переговоров не может быть гарантией деэскалации в торговой войне, "мне кажется, что это связано с личностью (президента США Дональда) Трампа, который часто меняет свое мнение, Китай же просто реагирует на повышения пошлин со стороны США".

Аналитик также считает, что китайская сторона не пойдет на уступки в области изменения своей промышленной политики, именно поэтому Пекин и стремится исключить этот пункт из повестки переговоров.

"Китай планирует вырваться в мировые лидеры по ряду высокотехнологичных производств, в связи с чем он вряд ли готов пойти на значительные уступки в этом вопросе. Все это означает, что переговоры и, возможно, повышение пошлин продолжатся. Впрочем возможен некий промежуточный консенсус, который временно удовлетворит обе стороны", — указал он.