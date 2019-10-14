МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в понедельник посетит Саудовскую Аравию, в ходе переговоров на высшем уровне среди прочих вопросов будут обсуждаться перспективы сотрудничества с Эр-Риядом в сфере ВТС, затем глава российского государства отправится с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где в ходе рабочих встреч планируется затронуть как наращивание двустороннего взаимодействия, так и положение дел в ближневосточном регионе.

В преддверии своих визитов Путин дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, в котором, в частности, заявил о желании России развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы. Он также отметил, что РФ может сыграть позитивную роль в отношениях стран Персидского залива, донося им позиции друг друга и создавая необходимые условия для диалога, обещал помощь в расследовании атаки на НПЗ в Саудовской Аравии и подтвердил намерение РФ стабилизировать ситуацию на мировых рынках энергоносителей.

ВИЗИТ В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ: ВТС, СИТУАЦИЯ В СИРИИ, НЕФТЬ

Российский лидер посетит Саудовскую Аравию 14 октября по приглашению короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда. Предыдущая поездка Путина в королевство состоялась в феврале 2007 года. Как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, с саудовским королем и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом Путин обсудит как положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, так и "наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям".

В ходе переговоров, в частности, будет затронуто состояние и перспективы российско-саудовского сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, культурно-гуманитарных обменов, военно-технического сотрудничества.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о помощи Саудовской Аравии в связи с атаками дронов на нефтяные объекты, предложил королевству купить для своей защиты у России зенитные комплексы С-400 или С-300. Договоренность о поставках систем С-400 в королевство была достигнута еще в ходе первого в истории визита в Россию короля Саудовской Аравии в октябре 2017 года, однако контракт на поставки заключен не был. Тем не менее, сотрудничество в ВТС между государствами развивается, в частности, как сообщал РИА Новости в апреле источник в оборонно-промышленном комплексе, Саудовская Аравия начала получать российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" в рамках контракта, подписанного в 2017 году.

Кроме этого, по словам Ушакова, глава российского государства примет участие в первом заседании российско-саудовского экономического совета, в который входят представители крупного бизнеса двух стран. По итогам переговоров планируется подписание порядка 30 совместных документов — как межведомственных, так и коммерческих. Помощник президента особо отметил, что важное место в двустороннем сотрудничестве занимает инвестиционная кооперация. Как сообщал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, одной из важных тем во время визита в Саудовскую Аравию будут инвестиции в национальные проекты, предполагается также обсудить ряд нефтехимических проектов на территории России и соглашение ОПЕК+.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в том, чтобы цена на нефть "не задиралась выше целесообразного уровня", и с точки зрения поддержания уровня цен Москве и Эр-Рияду необходимо продолжать синхронизировать работу на международных энергорынках. По словам пресс-секретаря российского лидера, Саудовская Аравия и Россия, будучи крупнейшими производителями нефти в мире, имеют схожие интересы, именно это и привело к тому, что Эр-Рияд и Москва стали "во многом локомотивом договоренностей в рамках ОПЕК+".

Россия и Саудовская Аравия являются участниками так называемой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, последний вариант которой согласован на период до конца марта 2020 года. На недавней встрече с генсеком ОПЕК в начале октября Путин отметил, что Россия придерживается договоренностей и рассчитывает на последовательность и дисциплину других участников сделки. А после этой встречи на Российской энергетической неделе президент заявил о важности использовать все механизмы для балансировки рынка, с учетом интересов всех стран находить взаимоприемлемые развязки. По его оценке, на данный момент результат сделки ОПЕК+ устраивает и производителей нефти и ее потребителей. В ходе интервью арабским телеканалам Путин подчеркнул, что атаки на танкеры и нефтяную инфраструктуру не повлияют на сотрудничество России по линии ОПЕК+.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

ПЕРЕГОВОРЫ В ОАЭ: НАРАЩИВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Во вторник Путин посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Прошлый его официальный визит в эту страну состоялся в 2007 году. В целом, между сторонами поддерживается регулярный политический диалог. Всего Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян встречались 10 раз и неоднократно беседовали по телефону — последний разговор состоялся 10 июня.

Как рассказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, Россия находится в постоянном контакте с руководством Объединенных Арабских Эмиратов, страны "сверяют часы" по различным направлениям с большой пользой для двух государств и региона в целом.

На грядущих переговорах с наследным принцем Абу-Даби планируется обсудить вопросы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Также запланирован обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и в регионе Персидского залива. После переговоров Путин и Мухаммед бен Заид аль-Нахайян встретятся с представителями российских и эмиратских деловых кругов. Эта встреча состоится после официального обеда от имени наследного принца Абу-Даби.

В июне 2018 года РФ и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Развивается партнерство между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и эмиратским суверенным фондом Mubadala — реализовано более 45 сделок объемом свыше 2,3 миллиарда долларов. В сфере энергетики в 2018 году было создано совместное предприятие для развития месторождений нефти в Томской и Омской областях с участием "Газпром нефти", РФПИ и Mubadala Petroleum. Россия и ОАЭ продолжают координацию по ситуации на мировом рынке углеводородов как в формате ОПЕК+, так и на площадке Форума стран-экспортеров газа.

Летом этого года министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с государственным министром ОАЭ, гендиректором Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Султаном Ахмедом Аль-Джабером сотрудничество в энергетике, в частности, в сфере добычи углеводородов, сжиженного природного газа (СПГ) и геологоразведки. Новак отметил, что энергетическое сотрудничество России и ОАЭ активно развивается и обладает колоссальным потенциалом. По его словам, ряд крупных российских нефтегазовых компаний имеют свои представительства в стране, активное взаимодействие с ОАЭ ведут ПАО "Лукойл" и ПАО "Газпром нефть".

Новак отмечал, что перспективным направлением двустороннего взаимодействия является и сотрудничество в сфере сжиженного природного газа. Кроме того, российские компании, в частности, "Росгеология", готовы развивать сотрудничество с партнерами из ОАЭ в разведке углеводородного сырья, в том числе проведении 3D-сейсморазведки. В июле глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что надеется на то, что компания в сентябре-октябре подпишет договор о приобретении 5% в концессии по месторождению Ghasha в ОАЭ.

Укрепляется и российско-эмиратская промышленная кооперация. В феврале, в частности, было подписано соглашение о приобретении холдингом Tawazun 36% акций в российской компании Aurus по производству автомобилей одноименной марки. Кроме этого, сообщалось, что Россия и ОАЭ обсуждают сотрудничество в сфере развития мирного атома, обработки и удаления радиоактивных отходов. Как рассказал главный исполнительный директор Корпорации атомной энергетики ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади, изучаются и другие сферы для сотрудничества: в области науки и разработок, учета и контроля топлива, а также управления и технического обслуживания в будущем. По его словам, в ОАЭ рассматривают варианты, как подключить российские компании к работе в стране.

Россия и ОАЭ развивают отношения и в космической сфере: 25 сентября — 3 октября состоялся полет на Международную космическую станцию первого космонавта из Эмиратов.

ОАЭ остаются популярным направлением для российских туристов — в 2018 году страну посетила 941 тысяча человек. С февраля этого года с ОАЭ у России действует безвизовый режим. Исполнительный председатель департамента правительственных связей Шарджа Фахим аль-Касеми ранее отмечал, что туристы из России стабильно входят в первую тройку по числу приезжающих в страну.