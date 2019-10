(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— В техпаспорта вписали схему — Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств — Переход на электронные паспорта автомобилей (ЭПТС) может привести к росту мошеннических схем на рынке, считает лизинговая ассоциация. Сейчас система не обязывает собственника машины указывать себя в ЭПТС, а граждане не могут узнать внесенные в ЭПТС данные об автомобиле, в том числе о его лизинге или залоге.

— Москва и Анкара движутся встречными курдами — Президенты России и Турции обсудят будущее операции "Источник мира" — Продолжит ли Анкара военную операцию на северо-востоке Сирии и в каких масштабах, может решиться на встрече во вторник в Сочи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Их переговоры состоятся на фоне ухода из Сирии американских военных и за несколько часов до истечения срока, выделенного Анкарой на отвод курдских формирований от турецкой границы.

— Контрольно-надзорный ренессанс — 2019 год принес бизнесу рост числа как плановых, так и внеплановых проверок — Многолетнее сокращение контрольно-надзорного давления на бизнес в 2019 году обернулось резким — на треть — ростом числа как плановых, так и внеплановых проверок, обнаружили сотрудники Института практического правоприменения Европейского университета на данных о полумиллионе таких мероприятий.

— Долги не напоказ — Кредиторы не хотят раскрывать заемщикам их ПДН — Возможность заемщиков получать информацию об их показателе долговой нагрузки (ПДН), который с недавних пор выступает одним из ключевых факторов при выдаче кредитов, стала предметом острой дискуссии. Кредиторы говорят о бесполезности данных для клиентов и больших затратах для себя.

— Двадцать пять лет одних инвестиций — Дмитрий Медведев юбилейно пообщался с работающим в РФ иностранным бизнесом — В понедельник, 21 октября, в Горках прошло юбилейное заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). К 25-летию встреч российских чиновников с иностранными инвесторами совокупный объем вложений в российскую экономику входящих в совет компаний оценен в $184 млрд из общих $585 млрд.

— Утилизацию вернули на переработку — Минприроды столкнулось с конкуренцией в борьбе за госмонополию на рынке отходов — Предложенная Минприроды концепция реформы института расширенной ответственности производителей и импортеров за их отходы не поддержана ни в одном из заинтересованных ведомств. Им не нравится ни идея полностью лишить бизнес возможности самостоятельно управлять своими отходами, ни предложение обязать их платить новый налог, сделав распорядителем его поступлений госкомпанию "Российский экологический оператор".

— Глобальный рынок акций контролируется пассивными инвесторами — Мониторинг мировой экономики — Институциональные инвесторы (паевые и пенсионные фонды, страховые компании) владеют акциями, на которые приходится 41% рыночной капитализации в мире, следует из нового отчета ОЭСР. В США на такие структуры приходится 60% всех вложений, доминируют они также на рынках Великобритании и Канады.

— Совет разобрали по составу — "Ъ" поговорил с исключенными и назначенными членами СПЧ — 21 октября президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении главы Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, проработавшего в этой должности девять лет, "в связи с достижением им возраста 70 лет" и назначении своим советником Валерия Фадеева — журналиста и секретаря Общественной палаты РФ.

— "Я не червонец, чтобы всем нравиться" — Новый глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, чем должен заниматься президентский совет — В понедельник новым главой Совета по правам человека при президенте РФ официально стал Валерий Фадеев. Одновременно из совета были исключены несколько самых активных и заметных его членов, часто критиковавших ситуацию в стране.

— Либералам поможет пропорция — Политологи прогнозируют последствия изменения соотношения партсписков и одномандатных округов на выборах Госдумы — Фонд ИСЭПИ подготовил доклад, в котором спрогнозированы последствия изменения пропорции на выборах в Госдуму в пользу увеличения доли одномандатников до 75%. Согласно докладу, такой шаг может увеличить количество протестных одномандатных округов и снизить количество подписей, требуемых для регистрации, что облегчит процедуру выдвижения внесистемных кандидатов.

— В гибели старателей появился раскаявшийся — До незаконного строительства дамб "Сисим" обвиняли в загрязнении воздуха и реки — В Красноярске по ходатайству СКР были арестованы трое руководителей ООО "Сисим", причастных, по версии следствия, к гибели 15 работников при прорыве дамб. Один из фигурантов дела, начальник участка Андрей Еганов, раскаялся, выразив желание заключить досудебное соглашение со следствием.

— В деле Шишкана задействовали бульдозер — Обнаружены останки предполагаемых жертв раменского ОПС — Следственный комитет России (СКР) значительно продвинулся в расследовании обстоятельств совершенных в 2012 году похищения и убийства раменского депутата, совладелицы племзавода "Раменское" Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

— Опаснее прапорщика ФСБ только мичман — Пьяная резня пограничников осталась неоплаченной — ФСБ отказала в выплате пособий и компенсаций родственникам старшего мичмана, который, по их версии, погиб при защите арктических рубежей России. Как выяснилось в ходе внутриведомственного разбирательства и уголовного расследования, мичмана и его сослуживцев из-за непогоды отозвали из пограннаряда, разместив в квартире небольшого поселка на севере Магаданской области.

— Пыткам сбили цену — МВД Ингушетии заплатит за смерть задержанного полтора миллиона — Магасский районный суд принял решение, обязывающее МВД Ингушетии выплатить Лемке Далиевой, матери умершего от пыток в Центре по борьбе с экстремизмом Магомеда Далиева, 1,5 млн руб. Эта сумма в десять раз меньше той, что была заявлена в поданном госпожой Далиевой иске.

— Внесенного четыре года ждут — В Госдуме обсудили очередную версию проекта о профилактике домашнего насилия — Законопроект о профилактике преступлений на семейно-бытовой почве, над которым работают как минимум с 2016 года, скорее всего, вновь внесут в Госдуму до конца 2019 года. 21 октября, в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых эксперты сообщили, что "из десяти поданных заявлений о побоях в семье потерпевшие отзывают 6-8", а полицейские регистрируют такие обращения только в 56% случаев.

— Минприроды ослабило режим охраны — Определен порядок строительства в буферных зонах ООПТ — Минприроды разработало единый документ, регламентирующий порядок установления и изменения охранных зон вокруг особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также ограничения в них. Так, ведомство предлагает разрешить в них жилую застройку.

— Наркологу объяснили, откуда у него наркотики — Бывший полицейский заявила, что ее коллеги подбросили врачу запрещенные вещества — Экс-подполковник полиции Ростова-на-Дону Наталья Разумная призналась, что ее бывшие коллеги сфабриковали громкое уголовное дело о сбыте наркотиков. Женщина назвала имена полицейских, которые якобы подбросили запрещенные вещества врачу-наркологу Николаю Каклюгину, а также рассказала о заказчиках преступления.

— Болгария еще та заграница — Как Москву впервые за восемь лет посетила болгарский министр иностранных дел — Визит в Москву главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой был призван придать дополнительный импульс двусторонним отношениям, серьезно забуксовавшим после срыва по вине болгарской стороны проекта "Южный поток".

— Украина разбирает старые закупки — Соратник Петра Порошенко стал официальным фигурантом коррупционного расследования — Бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский 21 октября вышел под залог из следственного изолятора, куда был помещен после предъявления ему обвинения в злоупотреблении служебным положением.

— Инвесторы полезли в бутылку — Экс-гендиректор "Фосагро" вложился в стеклотару — На рынке пищевой стеклотары в России может появиться новый крупный игрок. Бывший гендиректор "Фосагро" Максим Волков приобрел один из крупнейших в РФ Алексинский завод в Тульской области и рассматривает покупку еще нескольких активов. Сейчас рынок переживает не лучшие времена на фоне снижения потребления пивной продукции.

— Жилье потеряет в объемах — В России станет меньше новостроек — Девелоперы и чиновники, курирующие рынок строительства, могут в среднесрочной перспективе не дождаться рекордного ввода жилья, как это было четыре года назад. С будущего года объем сдачи в эксплуатацию новостроек сократится.

— Gett наработал связи — Гендиректором сервиса в России станет экс-глава Yota Анатолий Сморгонский — Сервис такси Gett вновь сменит гендиректора российского бизнеса. Его новым главой станет Анатолий Сморгонский, в 2014-2015 годах возглавлявший компанию "Скартел" (бренд Yota). Одной из его задач станет развитие корпоративного направления в заказе такси на фоне стагнации доли Gett на московском рынке.

— Крайне мало крайних — ЦБ сократил число отзываемых банковских лицензий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) наблюдает резкое замедление выплат по страховым случаям. За девять месяцев рынок покинули 16 кредитных организаций, годом ранее — вдвое больше. Третий квартал оказался рекордным: так мало лицензий не отзывалось с начала 2002 года.

— Привлечение первично — "ВТБ Капитал Управление активами" расширяет pre-IPO фонд — В ближайшие недели "ВТБ Капитал Управление активами" планирует начать новую эмиссию паев pre-IPO фонда. Компания хочет собрать до 5 млрд руб. на новые сделки. Такие фонды интересны для инвесторов, однако довольно рискованны из-за невысокой ликвидности российского первичного рынка акций.

— "Открытие холдинг" припугнули банкротством — Контроль над процедурой устанавливает "Траст" — Уведомление банка "Траст" о намерении банкротить "Открытие холдинг", как выяснилось, подано "на всякий случай". Банк опасается, что контроль над процедурой банкротства окажется у "недобросовестных третьих лиц". Но среди других кредиторов "Открытие холдинга" — лишь две структуры, связанные с холдингом.

— Розничное одолжение — Физлицам предложат короткие облигации ВЭБа — ВЭБ собирается предложить краткосрочные облигации физическим лицам. Госкорпорация вступает на конкурентный рынок, на котором уже несколько лет активно работают государство и крупные кредитные организации. При этом банки предлагают более широкий спектр долговых инструментов.

— Казахстанский уголь подталкивают к Западу — Для него увеличена скидка на транзит в Прибалтику — ОАО РЖД увеличило скидку на поставки казахстанского угля транзитом на порты Балтии и в Польшу — до 60%. Изначально скидка была нужна, чтобы увеличить для казахстанских грузоотправителей привлекательность западного маршрута и разгрузить дальневосточное направление.

— Продажи SSJ ушли в пике — Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз — Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), судя по отчетности, продал в январе-сентябре всего один самолет. Выручка ГСС рухнула в 4,5 раза, до 6 млрд руб., а чистый убыток вырос в 2,5 раза.

— ТМК наматывает изоляцию — Холдинг увеличит долю в "Уралчермете" — ТМК Дмитрия Пумпянского может увеличить свою долю в одном из крупнейших российских дистрибуторов труб "Уралчермет". Структура группы "ТМК Нефтегазсервис" подала в ФАС ходатайство на приобретение до 75% акций "Уралчермета". Сейчас ТМК опосредованно владеет 26% акций дилера, которые были приобретены в 2017 году.

— Ozon подключит покупателей к продажам — Онлайн-ритейлеры запускают реферальные программы — Крупные онлайн-ритейлеры в России заинтересовались развитием реферальных программ. Ozon предложит клиентам получать бонусы за привлечение на сайт новых покупателей, подобный инструмент готовят и в "Яндекс.Маркете", а ранее пилотный проект похожей программы совместно с сетью "ВКонтакте" запустила AliExpress.

— Молоко пойдет на заменители — Партнер РФПИ по заводу детских смесей хочет сам выпускать сырье — Нехватка качественного молока подтолкнула британский холдинг United Green Group (UGG), который планирует вложить 10 млрд руб. в завод детских смесей совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), наладить свое производство сырья. В строительство фермы на 5 тыс. голов UGG может вложить еще 5 млрд руб.

— Здоровый образ виски — В России могут появиться крепкие безалкогольные напитки — Основатель сети товаров для дома "Старик Хоттабыч" и бывший совладелец магазинов OBI Игорь Сосин намерен вывести на российский рынок безалкогольные напитки со вкусом виски, джина и бренди. Их производство запустила британская Freedrinks Ltd, совладельцем которой он является.

— "Вкусвилл" пополнит гардероб — Продуктовая сеть начала продавать одежду — Одна из самых быстрорастущих продуктовых сетей в России — "Вкусвилл" начала расширять и non-food-сегмент. В магазинах компании появились корнеры с детской одеждой российской марки Loloclo, среди инвесторов которой основатель онлайн-кинотеатра Ivi Олег Туманов, а также топ-менеджеры Merrill Lynch и Credit Suisse.

— Посылки выпускают в море — "Совмортранс" объединится с курьерской службой "МаксиПост" — Логистическая компания "Совмортранс" получила 10% в службе экспресс-доставки "МаксиПост" и планирует объединить с ней свой бизнес. Предполагается, что партнерство позволит освоить морской маршрут, потенциально интересный продавцам китайских интернет-магазинов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов как в Европе — Для этого нужно освободить от налогов часть дивидендов и доходов от инвестиций — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов. Сейчас покупать зарубежные активы из России невыгодно, для этого приходится создавать холдинги в Европе, говорится в письме.

— Увеличение числа одномандатников может усложнить победу "Единой России" на выборах-2021 — Высококонкурентными могут оказаться более половины одномандатных округов, прогнозируют эксперты — В случае увеличения в Госдуме числа одномандатников на выборах 2021 г. "Единая Россия" может столкнуться с высокой конкуренцией более чем в половине округов, а ее представительство в Думе теоретически может сократиться вдвое.

— Зеленые добились успехов на выборах в Швейцарии — И могут войти в правительство, которое 60 лет контролируют четыре партии — Прошедшие в воскресенье выборы в парламент Швейцарии подтвердили общеевропейскую тенденцию "зеленой волны". Обе партии с экологической повесткой – Зеленая партия Швейцарии и Зеленая либеральная партия – усилили свои позиции.

— Из Совета по правам человека исключены наиболее докучавшие власти члены — Эксперты прогнозируют превращение этого органа в очередной пропагандистский рупор — Президент Владимир Путин в понедельник уволил председателя Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, также из состава СПЧ выведены политолог Екатерина Шульман, руководитель Международной "Агоры" Павел Чиков, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский и руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров.

— В России за год увеличилось неравенство в доходах — 10% самых богатых россиян владеют более чем 80% национального богатства страны — За год (с июля 2018 г. по конец июня 2019 г.) глобальное благосостояние выросло на 2,6% и достигло $360,6 трлн, пишет Credit Suisse в ежегодном обзоре мирового благосостояния. В среднем на каждого взрослого человека в мире в 2019 г. приходится по $70 849. За год этот показатель вырос на 1,2%.

— Ради выполнения нацпроектов регионы жертвуют конкуренцией — К такому выводу пришла ФАС после проверок аукционов в сфере строительства — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) берет на особый контроль покупку недвижимости и строительные работы по госзаказу. Последнее время в этих сферах служба обнаружила особенно много нарушений.

— Банки подсели на кредитную иглу вместе с народом — Розница приносит банкам почти половину доходов – 2 трлн руб. с начала года, посчитала McKinsey — Доля доходов банковского сектора от работы с розницей составляет около 45%, или 2 трлн руб. за шесть месяцев, подсчитала McKinsey. Это больше, чем в 2017–2018 гг. (40 и 43%), но заметно ниже, чем в развитых странах – США, Японии, Германии – и многих развивающихся, например Бразилии – более 60%.

— В России начали расти цены на гречку — В этом году ожидается минимальный урожай гречихи за 5 лет — Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили "Ведомостям" сотрудники пяти крупных розничных сетей. Такие запросы стали поступать с сентября 2019 г., подтверждает представитель "Ашана": речь идет о росте на 20–25%.

— Совладельцем крупнейшего поставщика систем для закона Яровой стал фонд "ВТБ капитала" — Вся компания оценена под сделку в 60 млрд рублей — "Технологическая реальность" – ЗПИФ под управлением "ВТБ капитал пенсионный резерв" купил 25,1% "Цитадели", поставщика IT-систем информационной безопасности для исполнения закона Яровой, сообщила Юлия Остроухова, представительница "ИКС холдинга", куда входит "Цитадель".

— Каждый третий российский фильм не окупает госрасходов на его производство — Чиновники впервые раскрыли, сколько государство потратило на производство конкретных кинопроектов — В 2010-2015 гг. государственный Фонд кино выделил на производство и прокат фильма "Викинг" 728 млн руб., следует из данных единой системы продажи кинобилетов (ЕАИС).

— Компенсация за грязную нефть не будет учтена в тарифах "Транснефти" — Антимонопольная служба предложила индексировать их по методу "инфляция минус" еще пять лет — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит причин, по которым может вырасти тариф на транспортировку нефти в связи с возложением ответственности на "Транснефть" за некачественную нефть.

— В Петербурге не хотят увеличивать объемы жилищного строительства — В будущий Генплан развития не включат новые территории для жилой застройки – у девелоперов есть приличный земельный банк — Петербург – один из немногих субъектов РФ, который так и не подписал соглашение с Минстроем об увеличении ввода жилья. По расчетам федеральных чиновников, к 2024 г. город должен выйти на показатель в 5,4 млн кв. м – больше, чем требуют от Москвы.

— Компанию, которая занималась намывом земель в Петербурге, выставили на аукцион — Всего в западной части Васильевского острова создано 336 га из 476 запланированных, застройка продвигается с трудом — Российский аукционный дом (РАД) 1 ноября подведет итоги аукциона по продаже кипрской Diserion (владеет "Терра нова"). Эксперты связывали компанию с экс-депутатом Госдумы Виталием Южилиным, пока в апреле 2018 г. она не перешла под контроль Сбербанка. Причина – "Терра нова" стала задерживать платежи по кредитам.

— Рынок сервисных апартаментов в Петербурге растет на 40–50% ежегодно — Апарт-отели будут конкурировать с 3-4-звездочными классическими отелями и ориентироваться на на корпоративных гостей — Сервисные апартаменты в небольшом количестве есть в столичном регионе и Сочи, но пышным цветом цветут исключительно в Петербурге, занимая две трети этого специфического рынка. Остальные 30% приходятся на псевдожилье, доля которого постепенно уменьшается.

— Какие сервисы девелоперы могут предложить покупателям-инвесторам — 85% покупателей премиальных апартаментов – инвесторы, которым нужны новые сервисы — Рынок премиальной недвижимости стабильно растет в 2019 г., среди покупателей – как конечные пользователи, так и инвесторы. Если в среднем по рынку 12% покупателей жилья рассчитывают так заработать, то в сегменте премиальных апартаментов на инвесторов приходится до 85%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Домашка — Все больше семей в России берутся учить своих детей самостоятельно — Около 100 тысяч российских школьников не сели за парты в сентябре, потому что их родители предпочли альтернативные формы образования. По данным аналитиков, количество таких семей каждый год увеличивается вдвое. В министерстве просвещения приводят более скромные цифры — число детей на семейном и самообучении из года в год держится на уровне 9-10 тысяч.

— Не до золота — Пятерых пропавших старателей пока не нашли — В Красноярском крае вчера прошел день траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе. Во всех городах и районах были приспущены государственные флаги. Пропавших без вести спасатели продолжали искать без перерыва — весь световой день.

— Вводные слова — Банк России готовится сильно снизить ключевую ставку — Банк России в эту пятницу, 25 октября, впервые за последние два года может опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта — до 6,5% годовых. Словесная подготовка к решительному снижению ставки прошла уже и со стороны ЦБ, и со стороны правительства.

— Срок давности после развода — Верховный суд разъяснил, как бывшим супругам делить имущество — Учитывая большое число разводов, а соответственно, и число исков о разделе имущества, многим может оказаться крайне полезным новое разъяснение Верховного суда на эту тему. Высокая судебная инстанция разбирала жалобу бывшего супруга на нежелание судов делить нажитое добро спустя несколько лет после развода.

— В ожидании праздника — В России растет спрос на новогодние туры — Спрос на новогодние туры в этом году растет на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. На фоне стабильного рубля популярны путешествия по рождественской Европе, востребованы и российские направления.

— Континент с плюсом — Владимир Путин встретится с турецким коллегой и проведет саммит "Россия — Африка" — Эта неделя у главы государства будет богатой на международные мероприятия, которые пройдут в Сочи — это российско-турецкие переговоры и саммит "Россия-Африка".

— Говорящие цифры — Минтруд посчитает кадры по-новому — Минтруд намерен более точно определять потребности экономики в профессиональных кадрах. На основании этих показателей, в частности, определяются контрольные цифры приема в учебные заведения на подготовку по тем или иным профессиям.

— Незаменимых у нас нет — Федеральная налоговая служба рассматривает альтернативы налогу на вмененный доход — Федеральная налоговая служба (ФНС) рассматривает альтернативы одному из самых популярных у бизнеса налоговых режимов — единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), который будет отменен в 2021 году. Об этом рассказал замглавы ведомства Дмитрий Сатин.

— Ближе к сердцу — В 2020 году стартует программа обеспечения лекарствами в поликлиниках — К оказанию амбулаторной помощи планируется привлечь частные медицинские организации. Кроме того, пациенты поликлиник уже в следующем году начнут получать лекарства бесплатно. Минздрав приступил к модернизации поликлиник в первичном звене.

— Продуктовая дипломатия — Продвигать продукцию за рубежом будут сельхозатташе — Минсельхоз направит своих представителей в 50 иностранных государств, чтобы поддержать интересы отечественного агропрома на мировом рынке. Действовать сельхозатташе начнут уже в 2020 году.

— Совет укрепили палатой — Валерий Фадеев сменил Михаила Федотова на посту советника президента и главы СПЧ — Глава государства назначил журналиста и общественного деятеля, секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева своим советником. Фадеев также стал председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— Товарищ из Пхеньяна — Валентина Матвиенко встретилась с главой парламента КНДР — Российские и северокорейские парламентарии намерены содействовать развитию двусторонних связей России и КНДР, основные направления которого определили президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи во Владивостоке апреле этого года.

— В совете с инвестором — Дмитрий Медведев пообещал иностранному капиталу защиту — Санкции не ослабили интерес к российской экономике, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. В понедельник он провел заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), которому исполняется в этом году 25 лет.

— Смотрите сами — КС РФ отказался рассматривать жалобу прокатчиков кино — Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу московского кинотеатра на предварительную цензуру. Судьи пришли к выводу, что она не отвечает критериям допустимости, установленным Федеральным конституционным законом "О Конституционном суде РФ".

— Далеко зашли — На поддержку нотариусов в дальних районах выделено 100 млн рублей — Нотариусы ежегодно предоставляют гражданам льготы на два миллиарда рублей. Об этом сообщил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

— "Томагавки" наготове — Министр обороны РФ Сергей Шойгу, представляющий страну на Саншаньском форуме в Пекине, озвучил позицию государства по важнейшим проблемам глобальной и региональной безопасности — По оценке Шойгу, происходящая сейчас деградация международных отношений, когда на смену конкуренции приходят санкционные войны, создает серьезные препятствия для торговли, обмена знаниями и технологиями.

— Запишите меня в спасатели — Создание единого регистра доноров костного мозга поможет спасти больше больных — В России будет сформирован единый регистр пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга, и потенциальных доноров, готовых отдать свои кроветворные клетки тем, кому без этого не выжить. Министерство здравоохранения России подготовило необходимые поправки в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

— Запечатали — Конституционный суд рассмотрит иск жителей Перми по сносу газетных киосков — Предприниматели Перми, занимающиеся производством и распространением печатной продукции, представители товариществ собственников жилья (ТСЖ), общественники подали иск в КС РФ.

— Конкуренты объединились — В Австралии газеты вышли с пустыми первыми полосами — Ряд австралийских печатных изданий вышел 21 октября с заретушированными первыми полосами. В акции, организованной НКО Right to Know Coalition, приняли участие 20 национальных газет, включая The Daily Telegraph, Herald Sun, The Advertiser, а также теле- и радиокорпорации.

— Вечерний дрон — Лишь треть россиян готовы стать пассажирами беспилотного транспорт — Среди новых технологий наибольшее доверие в России, как выяснилось, вызывает доставка товаров дронами: 54 процента респондентов заявили о своей готовности к такой услуге. Только 35 процентов согласны стать пассажирами беспилотного автомобиля.

— Жалобы примет автомат — В мексиканском вузе появились терминалы для связи с полицией — Мексиканские власти совместно с Национальным автономным университетом Мексики (НАУ) внедрили в студенческую жизнь необычную инновацию. На территории пяти факультетов кампуса установили специальные компьютеризированные терминалы, с помощью которых любой желающий может в сжатые сроки написать "экспресс-жалобу" о каком-либо нарушении.

— Угол падения — Апартаменты теряют покупателей — Минстрой подготовит поправки в законодательство, направленные на увеличение объемов выдачи проектного финансирования. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин на конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

— Знак из первых рук — ГИБДД возьмет под контроль изготовителей номеров — Госавтоинспекции прописали порядок контроля за изготовителями государственных регистрационных знаков, а также за специализированными организациями. Напомним, что 1 января счастливые покупатели автомобилей смогут получить прямо в автосалоне автомобиль с номерами. Ставить его на учет в ГИБДД будут специализированные организации, то есть дилеры.

— Онлайн туристы едут быстрее — Введение электронных виз увеличит турпоток в Россию на 20-25 процентов — Электронные визы увеличат турпоток в Россию из-за рубежа на четверть, а то и больше. Такой прогноз дают эксперты, проанализировав, как идут дела в пилотных регионах, которые уже ввели у себя эту новинку.

— Воздушный супермарафон и макарена — Из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов 16 минут без посадки — Австралийская компания Qantas успешно совершила самый протяженный пассажирский рейс из Нью-Йорка в Сидней: Boeing 787-9 Dreamliner преодолел без посадки расстояние более 16 тысяч км. Время в пути — 19 часов 16 минут.

— Пистолет под руку — Разрабатывается 9-мм спортивный пистолет "Аспид" — Он создается на базе новейшего пистолетного комплекса "Удав". Пистолет предназначен для практической стрельбы, он будет обладать повышенным гарантийным ресурсом и улучшенной эргономикой — об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех, в которую входит институт-разработчик.

— Тормозить не стали — Отклонен иск о блокировке сервиса поиска попутчиков — Арбитражный суд города Москвы в понедельник отклонил иск, в котором истцы просили заблокировать в России работу сервиса по подбору попутчиков BlaBlaCar. С исковым заявлением в суд ранее обратились несколько коммерческих компаний, занимающихся легальными перевозками пассажиров, в частности, автобусные перевозчики из Астрахани.

— Шесть стран уничтожат террористов — Учения ОДКБ проходят на полигоне возле афганской границы — Третья и последняя часть крупнейших учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019" началась на полигоне Харб-Майдон. Они проходят на территории республики Таджикистан и продлятся до 29 октября. Организаторы обещают, что эта часть будет самой зрелищной.

— Ничья маршрутка — В Твери будут судить организаторов подпольной фирмы автоперевозок — 21 октября Следственный комитет по Тверской области объявил о завершении расследования громкого уголовного дела о смертельной аварии с маршруткой, в которой погибли 13 человек.

— Разжалован в приезжие — Кассационный суд лишил гражданина столичной прописки — Мужчина собрал вещи и ушел от жены, бросив ее одну в московской квартире. Но, отказавшись от супруги, он потерял и право пользоваться квадратными метрами, которые оставил. А значит, потерял и московскую прописку. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал такое решение законным.

— Выстрел в упор — Бывшего предпринимателя будут судить за убийство — Мосгорсуд принял к рассмотрению уголовное дело экс-владельца кондитерской фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова. Он обвиняется в убийстве охранника этого же предприятия. Материалы дела поступили в суд из Московской городской прокуратуры.

— Счет за прогулки — Городские службы требуют компенсации ущерба от незаконных акций — 21 октября в Симоновском районном суде Москвы прошла досудебная подготовка по искам "Мосгортранса", столичного метрополитена и ГБУ "Автомобильные дороги", которые требуют выплаты почти 4 миллионов рублей возмещения убытков от соорганизаторов несанкционированных акций 27 июля.

— Переводы из подполья — Из России по фиктивным документам вывели 750 миллионов рублей — Группа подпольных банкиров организовала в Москве масштабный вывод за рубеж денег. По предварительным данным, за границу ушли 750 миллионов рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

— Заказчик и исполнители — В деле банды Шишкана появились новые улики — Министерство внутренних дел РФ и Следственный комитет России одновременно в понедельник сообщили об обнаружении в Подмосковье четырех трупов. По данным правоохранительных ведомств, тела принадлежат без вести пропавшей около 7 лет назад депутату Раменского района и ее семье.

— Берлину снятся звезды — Создаст ли Германия площадку для космических пусков?— Сенсационную новость обсуждают немецкие СМИ: министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер поддержал идею создания первого в стране космодрома. Впрочем, многие эксперты сомневаются, что воплотить этот план в жизнь будет так уж легко.

— США оставят в Сирии спецназ — За несколько дней Трампу уже дважды пришлось поменять свои планы — В понедельник газета New York Times сообщила о том, что президент США обдумывает возможность разместить в Сирии спецназ вдоль границы с Ираком. Как иронично замечает издание, еще в 2018 году Трамп приказал двум тысячам военнослужащих покинуть Сирию, но вскоре передумал.

— Почетно и не денежно — Пермские депутаты узаконили статус деревенского старосты — Пенсионер Анатолий Кузин самый главный человек в деревне Яган, что на юге Пермского края. Он староста. Официально его обязанности нигде не прописаны, права никем не обозначены. Но полномочия по управлению общественной жизнью деревни и решению общесоциальных задач признаются всеми.

— Бонус для родителей — Региональный материнский капитал в Воронежской области вырос до 200 тысяч рублей — В Воронежской области увеличили размер регионального материнского капитала: за второго ребенка родители получат 200 тысяч рублей, за третьего и последующих — по 150 тысяч. Новые пособия начнут действовать с 1 декабря нынешнего года и будут учтены в бюджете региона-2020.

— Очкам виднее — В помощь кадровикам создали виртуальный "тренажер" — Операторов колл-центров, которым приходится за смену принимать более 200 звонков, в скором времени, не исключено, будут принимать на работу с помощью специальных очков. Они помогут понять, насколько человек готов к такой нервной и оперативной работе.

— Судные деньги — Обманутая дольщица отсудила более 300 тысяч рублей — Жительница Волгограда сумела отсудить у застройщика неустойку и компенсацию морального вреда за нарушение договорных обязательств. Согласно условиям договора, строительная компания должна была предоставить горожанке готовую квартиру в новом доме на улице Поддубного до 30 января 2018 года.

— Тройня — к деньгам — Многодетная семья получила из казны 9 миллионов рублей на покупку жилья — Молодой семье, в которой родились тройняшки, правительство Якутии выделило сразу девять миллионов рублей на приобретение жилья! Такая крупная сумма была подарена новорожденным впервые, и это вызвало немало пересудов. Непростая, мол, семья-то…

— Место съемки изменить нельзя — Госавтоинспекция ищет способы, как предупредить водителя о комплексах фотовидеофиксации — Госавтоинспекция выбирает способы обозначения на дорогах мест, где устанавливаются мобильные комплексы автоматической фиксации правонарушений. Казалось бы, ничего сложного в этом нет, но дьявол кроется в деталях.

— Классно по-братски — Правительство поддержало проект изменений в Семейный кодекс, которые позволят детям-родственникам ходить в одну школу — Правительство России поддержало законопроект, дающий младшим братьям и сестрам преимущество при поступлении в школу, где уже учатся старшие дети семьи. Одним из авторов инициативы выступил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

— Внутреннее дело — Пациент получил компенсацию за забытый в нем хирургами инструмент — Житель Волгограда десять лет носил в своем теле дренаж, забытый хирургами во время операции. Хотя здоровье человека не пострадало и, как выяснилось, жить с лишней трубочкой в животе можно, суд взыскал с рассеянных медиков компенсацию в 120 тысяч рублей за нанесенный моральный вред.

— Полис чудес — Кто и как занимается страховым мошенничеством — Ущерб от страхового мошенничества во втором квартале 2019 года превысил 3,5 миллиарда рублей. Регионами-лидерами по числу заявленных случаев остаются города Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Эти же территории занимают первые места в рейтинге криминогенности регионов Института региональных проблем.

— Открыт вид на Европу — Черногория запустила программу по предоставлению гражданства за инвестиции — Черногория начала прием заявок по программе гражданства за инвестиции. Основное требование программы — инвестировать от 250 тысяч до 450 тысяч евро в одобренный правительством девелоперский проект в развитом регионе страны.

— Состояние нестабильно — Количество миллионеров в России растет — На долю 10% самых богатых людей России приходится 83% всего личного благосостояния страны. Об этом говорится в десятом ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report 2019, подготовленном швейцарским банком Credit Suisse.

— 10 "Б" на сплав собрался — К школьным турпоходам появятся новые требования — Минпросвещения и Минэкономразвития предлагают установить новые требования к проведению детских турпоходов, слетов на природе и экспедиций. Проект совместного приказа двух ведомств уже опубликован на портале общественного обсуждения нормативных правовых актов.

— Слово и дело — Почему в Казанском федеральном университете не спешат сокращать места для филологов — Конкурс "на лингвистов и литературоведов" падает, специалисты по аористам и плюсквамперфектам не занимают первых строчек в российских рейтингах зарплат, филологические кафедры массово закрываются. Между тем в Казанском федеральном университете не спешат сокращать места для филологов, в то время когда в других вузах они тают.

— Ушли в сеть — Стартует онлайн-магистратура по Data Science — В России стартует набор в первую англоязычную магистратуру по наукам о данных или Data Science. "Оператором" программы стала Высшая школа экономики, а лекционным залом и лабораторией — глобальная образовательная платформа Coursera.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Пятёрка по ключевой — Ставка ЦБ может достигнуть 5% через два года — Ключевая ставка может уменьшиться до 5% и ниже к середине 2021 года. Прогноз основан на снижении стоимости денег в мировой экономике, замедлении роста и ожиданиях низкой инфляции. Финансовая стабильность России позволяет уменьшить значение ключевой на 2–2,5 п.п. без риска повышения цен, считают эксперты.

— Вернуть по гарантии — Государство будет страховать добровольные пенсии — Негосударственные пенсионные накопления граждан в пределах 1,4 млн рублей застрахует Национальный расчётный депозитарий (НРД). Он же будет администрировать и контролировать денежные потоки в рамках гарантированного пенсионного продукта.

— "Я категорически против несогласованных шествий" — Новый глава СПЧ Валерий Фадеев — об акциях протеста и приоритетах работы — Назначенный указом главы государства председателем Совета по правам человека Валерий Фадеев, ранее занимавший пост секретаря Общественной палаты РФ, не планирует в ближайшее время менять состав СПЧ.

— Кредит раздора — Из-за чего банда Шишканова убила раменского депутата – В громком деле об убийстве гендиректора племзавода "Раменское" — районного депутата Татьяны Сидоровой и её семьи появился неожиданный поворот. По данным источников, близких к следствию, жертва сама была членом ОПГ Олега Шишканова. А причиной убийства стал кредит на 4,5 млрд рублей, выданный племзаводу "Раменское" ВЭБом.

— "Мы тут вроде пограничников" — Луганские бойцы — о несостоявшемся разведении сил и окопной жизни — После неудачной попытки разведения сил в Донбассе процесс реализации договорённостей по "формуле Штайнмайера" приостановился. Один из двух участков, где стороны должны были отойти от линии разграничения, — район города Золотое, причина срыва — нежелание воинских формирований Украины уходить с занятой территории.

— Бейрут на абордаж — Протесты в Ливане не угрожают российским компаниям — Протесты в Ливане не подрывают интересов российских компаний в стране, жизни граждан РФ в арабской республике ничего не угрожает. Об этом заявили в посольстве России в Бейруте. Там также подчеркнули, что, пока выступления носят неконфронтационный характер, в городах безопасно.

— Отвечай и властвуй — Россияне могут влиять на семью, но не на работу — Россияне больше всего чувствуют ответственность за то, что происходит у них в семье, а не на работе, во дворе или даже в стране. Самый высокий показатель этого критерия — около 90% в Москве и городах численностью более 500 тыс. человек, самый низкий на селе — 87%.

— Борис до конца — Палата общин не допускает Brexit вопреки соглашению Джонсона — За десять дней до запланированного выхода Соединённого Королевства из Евросоюза идея очередного переноса Brexit представляется неизбежной. Правительство страны в очередной раз не смогло поставить на голосование в палате общин сделку, которую оно ранее заключило с Брюсселем.

— Горючее предложение — Спрос на бензин рекордно упал — Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчёты аналитиков. Даже такой небольшой процент для рынка серьёзная цифра, за последние десять лет более заметное снижение наблюдалось лишь в 2015-м — 1,9%.

— Куда уходят деньги — Россияне не забрали выигрышей в лотереи на 3 миллиарда — Россияне не востребовали выигрышей в лотерею почти на 3 млрд рублей. Такие расчёты на основании своих данных подготовил оператор по распространению билетов гослотерей "Столото". Речь идёт о средствах, по которым не истёк трёхлетний срок давности.

— Выдадут броню — Бригады морпехов усилят танковыми подразделениями — Бригады морской пехоты, входящие в состав ВМФ, будут реформированы. В состав каждой из них дополнительно войдут четыре батальона, в том числе танковый. Наличие тяжёлой бронетехники позволит "чёрным беретам" действовать автономно в любой точке мира, не полагаясь на поддержку других родов войск.

— С корабля на "Бастион" — Атака береговых батарей станет внезапной благодаря наводке с моря — Современные корветы проекта 22160 "Василий Быков" смогут наводить на противника береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион". Новая тактика позволит им действовать из засады. Малозаметные "Быковы", изготовленные по технологии стелс, с безопасного для себя расстояния проследят за противником.

— Система выжигания — В армии создадут батальоны тяжёлых огнемётов — Тяжёлые огнемёты "Солнцепёк" расчистят дорогу танкам "Армата" и мотострелкам. Батальоны, вооружённые такими мощными системами, сформируют в каждом военном округе, рассказали источники в Минобороны. Их основная задача — выбить противника из укреплений.

— Нарухито, банзай: как пройдет интронизация нового японского императора — И за что жители страны чтят своего монарха — Представитель самой древней императорской династии в мире — 126-й император Японии Нарухито — 22 октября официально взойдет на трон. По случаю интронизации нового хозяина Хризантемового престола в страну съехались представители 190 государств и организаций, представляющих монаршие дома и иностранные правительства.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Больше округов — больше рисков для "Единой России" — Возможное увеличение числа одномандатных округов на выборах в Госдуму приведет к тому, что большая их часть придется на регионы, относящиеся к протестной или высококонкурентной зоне для партии власти, считают эксперты ИСЭПИ.

— Калибровка целей прошла нештатно — Во время стратегических командно-штабных учений "Гром-2019", финальной частью которых руководил президент Владимир Путин, тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску с "около трех часов до 15 минут" крылатой ракеты "Калибр".

— Следствие оценило домашнюю работу Николая Гордеева — Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николая Гордеева. Такое решение в пятницу, 18 октября, принял судья Сергей Подопригоров.

— Одежда и опора — Доля российских семей, чьих финансовых ресурсов хватает только на покупку еды и одежды, а на товары длительного пользования (компьютер, холодильник, стиральную машину, мебель и так далее) уже не хватает, в 2019 году увеличилась, следует из данных Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за первый и второй кварталы текущего года.

— X5 вошел во вкус партнерства — Онлайн-магазин Perekrestok.ru, который развивает X5 Retail Group, добавил в свой ассортимент продукцию "ВкусВилла". Сейчас на виртуальной полке ретейлера 50 наименований продукции "ВкусВилла" под его собственной маркой "Избенка" из шести молочных категорий: творог и сырки, молоко, сметана и т.д. В ближайшее время ассортимент будет расширен до 382 позиций.

— Американцы вложились впятеро сильнее азиатов — Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ernst & Young (EY) для Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), в котором участвуют главы крупнейших международных корпораций.

— Рынки — первый взбунтовавшийся искусственный разум — Создатель концепции Web 2 Тим О'Рейли рассказал, как улучшить законы с помощью алгоритмов, и объяснил, почему современная экономика враждебна человеку.