Ледокол "Тор" подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Российский ледокол "Тор" подал сигнал бедствия случайно, в настоящий момент не испытывает проблем и продолжает следование по маршруту, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
"Ложная тревога…. Все нормально, он дальше следует по маршруту. Ледокол "Тор" не испытывает проблем. Сигнал бедствия был подан случайно после обесточки части оборудования", — сообщили в пресс-службе.
https://1prime.ru/News/20191022/830437483.html