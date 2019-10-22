МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Российский ледокол "Тор" подал сигнал бедствия случайно, в настоящий момент не испытывает проблем и продолжает следование по маршруту, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Росморречфлота. Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

"Ложная тревога…. Все нормально, он дальше следует по маршруту. Ледокол "Тор" не испытывает проблем. Сигнал бедствия был подан случайно после обесточки части оборудования", — сообщили в пресс-службе.