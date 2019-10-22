МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ледокол "Тор", который был обесточен в шторм у берегов Норвегии утром во вторник, ожидает благоприятной погоды и продолжит путь в Сабетту, сообщила пресс-служба судовладельца — ФГУП Росморпорт.

Ранее стало известно, что российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии во время шторма из-за остановки двигателя. В район бедствия вылетел вертолет. На место также следуют буксиры. Позднее спасательный центр южной Норвегии в Twitter сообщил, что ледокол восстановил работу двигателя.

Семнадцатого октября ледокол "Тор" с экипажем из 33 человек вышел из морского порта Большой порт Санкт-Петербург для выполнения коммерческих работ в Обской губе, сообщает Росморпорт. "Двадцать второго октября в 7:15 мск в связи с тяжелыми погодными условиями у берегов Норвегии (порывы ветра до 30 м/с, волнение моря до 8 метров) произошло обесточивание судна c одновременным запуском аварийного дизель-генератора. Капитан ледокола обратился в Норвежский спасательный центр с запросом о предоставлении буксира", — говорится в сообщении.

"В 9:15 силами членов экипажа была восстановлена работа судна на 2 главных двигателях, в 10:15 полностью восстановлена работа всех судовых систем. В настоящее время ледокол "Тор" находится в ожидании благоприятных погодных условий. После улучшения погоды судно продолжит движение по заданному маршруту в порт назначения Сабетта", — добавили в Росморпорте.

Российский ледокол "Тор" подал сигнал бедствия случайно, в настоящий момент не испытывает проблем, сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе Росморречфлота.