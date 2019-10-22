МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Чрезвычайное происшествие произошло на руднике "Таймырский" ГМК "Норильский никель"<GMKN>, в результате инцидента, по предварительным данным, погибло трое человек, следует из сообщения компании.

"В результате происшествия, произошедшего 22 октября 2019 года, пострадали несколько человек. По предварительным данным, погибло три человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы", — говорится в релизе.

Отмечается, что "Норникель" проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления.

"В 16:30 на горизонте −1445 метров рудника "Таймырский" без признаков жизни были обнаружены три работника. На месте происшествия работает военизированная горноспасательная часть. Создана комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия, ведётся расследование", — поясняет компания.

Рудник "Таймырский" продолжает свою работу после инцидента, сообщили в пресс-службе "Норильского никеля".

Рудник "Таймырский" расположен в Норильском промышленном районе, ведет отработку Октябрьского месторождения сульфидных медно-никелевых руд Талнахского рудного узла. "Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте, подземные работы идут на глубине до 1600 метров. Первая очередь рудника была введена в эксплуатацию 30 декабря 1982 года.