МОСКВА, 22 окт /ПРАЙМ/. Депутат Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, допускающий передачу частному партнеру или концессионеру расположенных в рекреационной зоне национального парка объектов, предназначенных для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, развития физкультуры и спорта, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ также закрепляет дополнительные гарантии соблюдения прав госучреждений, которые управляют национальными парками, при передаче имущества по концессионному соглашению или соглашению о государственно-частном партнерстве (ГЧП). При этом гарантируется сохранение госсобственности на объекты национальных парков, в отношении которых установлен запрет на отчуждение из нее.

"Принятие настоящего проекта федерального закона позволит обеспечить увеличение объема инвестиций в рекреационные зоны национальных парков при сохранении текущего уровня гарантий защиты интересов общества и государства", — считает Николаев.

Он обращает внимание, что сейчас в России насчитывается 52 национальных парка с общей площадью территорий 21,6 миллиона гектаров, которые ежегодно посещает более 3 миллионов человек. А создаваемая в рамках национального парка рекреационная зона, предназначена для размещения объектов туристской индустрии, музеев, информационных центров и других объектов. При этом управление национальными парками осуществляется исключительно федеральными государственными бюджетными учреждениями.

Однако анализ текущего состояния развития национальных парков свидетельствует о недостаточном развитии их рекреационной составляющей, что отрицательно сказывается на показателях внутреннего туризма, отмечает Николаев. По экспертным оценкам, сложившаяся ситуация прежде всего объясняется недостаточными правовыми гарантиями для частных инвесторов, осуществляющих финансирование модернизации рекреационной инфраструктуры национальных парков. Ведь действующее законодательство не предусматривает передачу частному партнеру или концессионеру объектов рекреационной инфраструктуры.