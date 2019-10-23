МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Новая схема кибермошенников по краже денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа имеет сотни вариаций, однако защититься от нее можно при помощи обновлений операционной системы телефона и банковских приложений, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Ранее глава компании Group-IB Илья Сачков сообщил РИА Новости, что кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей. Как отметил Сачков, система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше 1 тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью данной схемы.

По словам эксперта, это схема позволяет получать не только данные к содержимому телефона, но и при необходимости эмулировать, имитировать действия пользователя.

"Уникальность этой схемы в том, что она постоянно модифицируется, пробивая защиту приложений за счет новых возможностей и доступов к содержимому операционной системы телефона. Схема постоянно модифицируется, имеет сотни вариаций в реализации и живет постоянно на грани", — рассказал Щельцин.

"Новое обновление операционной системы или приложения интернет-банка могут смело закрыть ту или иную брешь этой схемы", — добавил он.