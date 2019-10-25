БЕЛГРАД, 25 окт /ПРАЙМ/. Соглашение о зоне беспошлинной торговли между Сербией и ЕАЭС, которое подпишут в пятницу, откроет для сербских производителей рынок в 180 миллионов человек и расширит спектр экспортной продукции, заявила РИА Новости начальник сектора по международным экономическим отношениям Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сербии Елена Йованович.

Ранее первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил РИА Новости, что премьер Ана Брнабич 25 октября подпишет в Москве соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС и отметил важность документа.

Сербский кабмин сообщил, что Брнабич примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, после чего проведет встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом и председателем правления Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым. Там же состоится подписание соглашения о беспошлинной торговле, на котором также будут присутствовать замглавы сербского правительства и министр торговли Расим Ляйич.

"Сербия – страна с населением в 7 миллионов человек. Рынок ЕАЭС – свыше 180 миллионов человек. Если посмотрим нынешний товарооборот Сербии со странами ЕАЭС, то 90% приходится на Россию", — отметила начальник сектора по международным экономическим отношениям сербской ТПП.

По ее данным, товарооборот между Москвой и Белградом за восемь месяцев 2019 года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,18 миллиарда долларов. При этом сербский экспорт достиг суммы в 661,1 миллиона долларов, 35% его приходится на сельхозпродукцию.

"Новое соглашение открывает более широкий спектр продукции, которую наши производители смогут экспортировать в ЕАЭС, и надеюсь, они смогут воспользоваться этой возможностью вместе с коллегами из России и других стран союза", — подчеркнула Йованович.

Министр торговли Сербии ранее в интервью РИА Новости рассказал, что у страны благодаря новому документу не только появится соглашение о беспошлинной торговле с двумя новыми партнерами — Арменией и Киргизией, но и расширится перечень беспошлинной продукции. В него войдут сыры из козьего и овечьего молока и "дополнительные 400 тонн сыра из коровьего молока". К этому перечню Ляйич добавил 90 тысяч литров виньяка (сербский аналог коньяка) и 2 тысячи тонн сигарет и указал, что план Белграда — "за два-три года увеличить экспорт на рынки ЕАЭС до 1,5 миллиарда долларов".

Президент Сербии Александр Вучич также похвалил производимый в стране алкоголь во время выступления перед СМИ вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 19 октября и подчеркнул, что сербский виньяк "намного лучше многих сортов французского коньяка".