ЕРЕВАН, 27 окт /ПРАЙМ/. Руководитель постоянной комиссии армянского парламента по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Микаел Мелкумян заявил, что поддерживает идею отмены роуминга на пространстве Евразийского экономического союза.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Евразийского межправсовета в Москве предложил разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга в ЕАЭС, что позволит избежать потерь для операторов. По его словам, каждый гражданин в странах Союза должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции.

"Думаю, что это правильно, так как мы находимся в едином пространстве. Я сторонник отмены роуминга, чтобы бизнесмены и просто граждане могли свободно общаться", — сказал Мелкумян в воскресенье РИА Новости.

По его словам, в этом процессе есть нюансы, и, как правило, от отмены роуминга выигрывают страны, откуда звонят меньше, но доходы в эти государства поступают за счет трафика. "В любом случае, мы должны понять, что у нас будут определенные потери и преимущества, но с учетом единого пространства этот баланс плюса и минуса оправдывает себя в пользу новой ситуации", — сказал глава комиссии.

Он считает, что если возникнет необходимость законодательных изменений для отмены роуминга, то проблем в их принятии не будет. "Нужно изучить законы стран о телекоммуникациях и посмотреть, нужны ли законодательные изменения. Думаю, больших трудностей не возникнет… В нашем парламенте документы в рамках Евразийского экономического союза ратифицируются оперативно", — сказал Мелкумян, добавил, что "процессы в ЕАЭС нуждаются в ускорении".