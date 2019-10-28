МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть обеих марок снижаются в понедельник утром на фоне статистики по промышленности Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,69% — до 61,59 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,32%, до 56,48 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают статистику по прибыли промышленных предприятий Китая. Согласно статистике, в сентябре прибыль ускорила снижение до 5,3% в годовом выражении с 2,1% в августе. Статистика ухудшила ожидания по перспективам роста экономики страны.

Трейдеры также продолжают оценивать итоги китайско-американских торговых переговоров. Обе стороны в пятницу, 25 октября, заявили, что близки к тому, чтобы завершить обсуждение некоторых частей торгового соглашения.