МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "М.Видео-Эльдорадо" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в 33,37 рубля на акцию впервые с 2016 года, следует из материалов компании.

"Выплатить по результатам девяти месяцев 2019 года дивиденды в размере 33 рубля 37 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО "М.Видео", — говорится в сообщении.

Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 16 декабря 2019 года.

По итогам 2014 года "М.Видео" выплатила в виде дивидендов 4,854 миллиарда рублей, за 2015 год — 3,595 миллиарда рублей. По итогам 2016, 2017, 2018 годов компания дивиденды не платила.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М.Видео" и "Эльдорадо", на конец сентября группа объединяла 990 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. В августе 2018 года "М.Видео-Эльдорадо" приобрела российские магазины Media Markt у немецкой MediaMarktSaturn, последняя в рамках сделки получила 15% акций ПАО "М.Видео".