МЕХИКО, 6 ноя /ПРАЙМ/. Национальный институт статистики и географии Мексики (INEGI) сообщил о рекордном снижении производства легковых автомобилей в октябре, средний показатель по отрасли составил —16,35%.

"Доклад включает информацию о секторе легковых автомобилей, произведенных на территории страны, и 21 автопроизводителе — данные о продажах на внутреннем рынке, производстве и экспорте за октябрь 2019 года", — говорится в пояснении к данным, опубликованным в Twitter института.

По информации ведомства, общий объём производства составил 311,15 тысяч единиц, что ниже показателей прошлого года на 16,35% — это худший результат отрасли с 2013 года и самое существенное падение за 30 лет.

К октябрю на территории страны полностью остановил производство легковых автомобилей Ford, компания переоборудует завод в Каутитлане, где раньше производили модель Fiesta, для производства электрокаров.

General Motors сообщила о падении производства на 30% по сравнению с 2018 годом (54,9 тыс. единиц). Плохие результаты производителя связаны с отсутствием комплектующих из-за забастовки рабочих в США, остановлено производство модели Chevrolet Blazer в штате Коауила.

Среди других производителей, показавших существенное снижение производства — Volkswagen (-21,3%), Nissan (-13,1%), Mazda (-11,8%) и Kia (-13,2%).

Экспорт легковых автомобилей из Мексики по итогам месяца также упал на 19,5% по отрасли.

Автомобильная промышленность занимает одно из ведущих мест в экономике Мексики и 1/5 ВВП страны. Более 11% трудоспособного населения Мексики заняты на автосборочных заводах крупнейших мировых компаний.