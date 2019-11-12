МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации 100% Tele2, говорится в сообщении ведомства.

ФАС указывает, что рассмотрела ходатайство "Ростелекома" об осуществлении инвестиций "путем приобретения ПАО "Ростелеком"… доли в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг"… в размере 55%, что в совокупности с уже имеющейся долей у ПАО "Ростелеком" составит 100%, и сообщает, что приняла решение об удовлетворении данного ходатайства".