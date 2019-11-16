ВАШИНГТОН, 16 ноя /ПРАЙМ/. В результате американских санкций в США оказались заморожены компания российского предпринимателя Олега Дерипаски Basic Element Inc. и ее счета, свидетельствуют документы в судебной базе от 5 ноября 2019 года.

"Basic Element Inc. имела банковские счета и договор об аренде недвижимости в Соединенных Штатах на момент внесения Дерипаски в санкционные списки. К этому относятся и счета компании в банке Wells Fargo", — сказано в документе.

В результате введения санкций счета в Wells Fargo были заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.

"Сейчас Basic Element Inc. не имеет сотрудников; не имеет зарегистрированного агента; ее счета заблокированы", — говорится в обращении защиты.

Всего с 6 апреля 2018 года Дерипаска из-за действий властей США потерял 81% своего состояния, утверждают его адвокаты.

"Даже те компании, где Дерипаска сохраняет право собственности или контроль, сталкиваются с финансовым крахом, так как банки отказываются продлевать им займы, поставщики расторгают контракты, а партнеры прекращают дальнейшие сделки", — говорится в документе.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.