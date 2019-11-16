МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/. Пользователи Facebook и Facebook Messenger из ряда стран жалуются на сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои в работе Facebook начались около 02.24 мск в субботу. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в Великобритании, Польше, США, Мексике. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы.

По данным Downdetector, пользователи жалуются на проблемы с новостной лентой (45%), с авторизацией (42%) и с полным отключением соцсети (11%).

Сбои в работе Facebook Messenger были зафиксированы около 02.32 мск в субботу. О них сообщали пользователи из Польши, Бельгии, Великобритании, Канады и США. 56% пользователи жаловались на проблемы с авторизацией, 21% — на доставку сообщений и столько же на проблемы с соединением с сервером.

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.