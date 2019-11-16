МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые за два года стал самым богатым человеком в мире, опередив главу Amazon Джеффа Безоса, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).

"На этот раз официально. В пятницу сооснователь Microsoft Билл Гейтс обошел (главу) Amazon Джеффа Безоса как самый богатый человек в мире", — говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что получить первое место в списке 64-летнему Гейтсу с состоянием в 110 миллиардов долларов "помог" контракт Пентагона суммой в 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных. Amazon считался фаворитом на выигрыш контракта и практически получил его весной этого года, но министерство обороны в последний момент передумало и решило пересмотреть сделку еще раз.

Отмечается, что Безос, чье состояние на данный момент оценивается в 109 миллиардов долларов "мог бы быть гораздо богаче", если бы не развод с Маккензи Безос, благодаря которому она стала четвертой в списке самых богатых женщин мира.

Третье место в рейтинге Блумберга занял французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в 102,7 миллиарда долларов. В десятку миллиардеров также вошли глава инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (86,6 миллиарда), глава Facebook Марк Цукерберг (74,5 миллиарда), владелец бренда Zara Амансио Ортега (67,6 миллиарда), основатели Google Ларри Пейдж (64,3 миллиарда) и Сергей Брин (62,4 миллиарда), а также совладелец компании Koch Industries Чарльз Кох (61,7 миллиарда) и вдова его брата Джулия Флешер Кох (61,7 миллиарда долларов).

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.