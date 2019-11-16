КИЕВ, 16 ноя /ПРАЙМ/. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал пять приоритетов работы на четыре года, среди которых реформа рынка труда, антимонопольная политика, экспорт, инвестиции и агросектор.

"Пять направлений. Первое, для меня самое важное, — это реформа рынка труда… Второе — это антимонопольная политика, чтобы у нас было меньше монополий, больше конкуренции. Третье — экспорт, ну и импорт. Международная торговля. Чтобы мы были более успешными за счет экспорта. Четвертое — это все, что связано с государственной собственностью и также с инвестициями и бизнес-климатом, то есть, с частным рынком. И последнее (или первое)… это агро. И агро не только рынок земли, но и то, что называется, продовольственная безопасность, безопасность питания, а также развитие села", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Парламент Украины на заседании в среду принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.