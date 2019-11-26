МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о трудностях для подписания с Украиной нового контракта на транзит газа.

"В частности, на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки", — приводятся слова Миллера в сообщении на сайте Кремля.

Как отметил Миллер, это технические проблемы, но они важны и должны быть решены как можно скорее. Также он сообщил, что уже направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению действующего и по заключению контракта на поставку газа на Украину.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

Дата следующей трехсторонки пока не назначена. Как сообщал РИА Новости источник структурах ЕС, Еврокомиссия предлагает провести ее в начале декабря.

При этом в понедельник вечером Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств, в том числе, обсудили газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.