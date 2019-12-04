Нефть WTI дорожает более чем на 3% перед встречей ОПЕК+
МОСКВА, 4 дек ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером, при этом нефть марки WTI дорожает более чем на 3%, трейдеры ожидают заседания ОПЕК+ и оценивают перспективы сделки о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.14 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,84%, до 62,55 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,03%, до 57,8 доллара за баррель.
Заседания ОПЕК+, где будет обсуждаться дальнейшая судьба договоренностей по сделке о сокращении добычи нефти, пройдут 5-6 декабря в Вене.
https://1prime.ru/News/20191204/830643134.html