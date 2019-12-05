МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсуждает углубление сокращения добычи нефти в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в сутки с нынешних 1,2 миллиона баррелей, сообщают агентства Блумберг и Рейтер со ссылкой на источники.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.