МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирный банк должен прекратить предоставлять денежные займы Китаю.

"Почему Всемирный банк одалживает денежные средства Китаю? Разве это возможно? У Китая много денег, а если нет, они их создают. Прекратите!" — написал Трамп в Twitter.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками негативно влияет на общий экономический рост.