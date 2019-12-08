МОСКВА, 8 дек /ПРАЙМ/. Россияне к Новому году покупают пива больше, чем шампанского и вина, а водка даже не входит в тройку самых популярных новогодних напитков, показало исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющееся в распоряжении РИА Новости.

"Шампанское — традиционно новогодний напиток: мы видим его на открытках и подарочных упаковках, и главный ритуал по исполнению новогоднего желания тоже связан с ним",- говорится в исследовании. Однако, по данным сервиса, на игристое занимает лишь вторую строчку в рейтинге предновогодних покупок алкоголя.

На первом месте оказалось пиво: на него пришлось 33,97% от общего объема предпраздничных покупок алкогольных напитков. За ним следует шампанское с долей в 14,93%, потом — вино с 12,53%.

Водка заняла четвертую строчку рейтинга с 10,87% долей продаж, затем идёт коньяк с 5,37%, виски с 3,33%, вермут с 1,87% и ром, на который приходится 1,3% покупок алкоголя.

Общий объем покупок алкоголя в предновогодний и постновогодний периоды в России, по данным исследования, вырастает на 137% от среднегодового значения. "Судя по статистике, шампанское начинают закупать с середины декабря. Рост покупок достигает пика с 29 по 31 декабря", — говорится в документе.