МИНСК, 29 дек /ПРАЙМ/. Тарифы на услуги связи после отмены роуминга между Белоруссией и Россией с 1 сентября 2020 года будут не одинаковыми, но "очень-очень близкими", заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

Ранее пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков сообщил РИА Новости, что плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве России и Белоруссии должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. По его словам, это закреплено в "дорожной карте", которую подписала российская сторона. Немногим позднее стало известно, что "дорожную карту" по отмене роуминга подписала и белорусская сторона.

"Это, действительно, одна из таких ожидаемых "дорожных карт" (по отмене роуминга – ред.), много дискуссий велось и с нашими операторами, и с российскими операторами. Но я рад, что регуляторы наконец-то договорились, и, действительно, такая договоренность существует – с 1 сентября следующего года роуминг между нашими странами будет отменен, и тарифы, по которым граждане смогут, в том числе, поздравлять друг друга на Новый год, они будут очень-очень близкими. Они не будут одинаковыми, но они будут отличаться на символические абсолютно величины, и можно сказать, что роуминг уже "умрет", — заявил Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт", в том числе предусмотрена отдельная "дорожная карта" по отмене роуминга между Белоруссией и Россией. Сейчас, как заявил 20 декабря по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов — в сфере нефти, газа и налогов.