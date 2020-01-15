МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

"В соответствии с пунктом "в" статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: объявить об отставке Правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Временное исполнение обязанностей премьера возложены на Дмитрия Медведева. Также президент поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", — добавляется в сообщении.

Заседание правительства РФ, запланированное на четверг, перенесено, сообщили в пресс-службе кабинета министров.