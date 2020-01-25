МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Глава Европейского совета Шарль Мишель 20 февраля созывает экстренную встречу глав государств и правительств Евросоюза, чтобы попытаться достичь соглашения о будущих многолетних финансовых рамках ЕС на 2021-2027 годы, говорится в распространенном письме Мишеля в адрес лидеров страны ЕС.

"По итогам встреч, проведенных на уровне спецпредставителей, я принял решение созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по многолетнему финансовому плану", — говорится в письме.

По словам Мишеля, любая отсрочка в этом вопросе "создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых".