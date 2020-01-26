МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неэффективным хозяйствование в российской лесной сфере.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Счетной палате совместно с Генпрокуратурой проверить эффективность расходования средств, выделенных из бюджета на лесоустройство с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года.

"Вышло поручение президента Счетной палате проверить использование бюджетных денег на лесоустройство. Использование лесных ресурсов уже второй год в фокусе внимания СП. Это важнейший ресурс для роста экономики, однако пока хозяйствование неэффективно", — написал Кудрин в Twitter.