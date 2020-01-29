МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики в среду вечером на фоне сообщения об атаке хуситов по объектам Saudi Aramco, инвесторы также обратили внимание на статданные минэнерго США по запасам нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.55 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,24%, до 58,95 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — опускается на 0,19%, до 53,38 доллара за баррель.

Нефтяные котировки поддерживает риск возникновения перебоев с поставками, возникший после заявления хуситов о нанесении ракетных ударов по объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco и двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства.

При этом инвесторы обратили внимание на статданные по запасам нефти в США. Согласно данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти за минувшую неделю увеличились на 3,5 миллиона баррелей, до 431,7 миллиона баррелей. Эксперты ожидали менее сильного роста этих запасов — на 0,5 миллиона баррелей.