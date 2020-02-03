МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике Китая, в особенности на потреблении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заместителя главы Государственного комитета по развитию и реформам Китая (ГКРР) Лян Вэйляна. Китайский ЦБ снизил ставки по операциям обратного РЕПО на 10 пунктов на фоне коронавируса

Ранее сообщалось, что первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом на более чем 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.

Лян Вэйлян также заявил, что влияние вспышки коронавируса на экономику будет краткосрочным, а Китай сможет минимизировать экономические последствия.

Телеканал CGTN также ссылается на заместителя главы ГКРР. Чиновник добавил, что Китай усилит меры по обеспечению поставок предметов первой необходимости в провинцию Хубэй — эпицентр распространения нового коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.