МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россияне в 2019-м не оплатили штрафов ГИБДД на сумму свыше 20 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

"Количество постановлений ГИБДД, предъявленных в структурные подразделения ФССП России в 2019 году, по которым судебными приставами-исполнителями приняты решения о возбуждении исполнительных производств, составило 25,4 миллиона постановлений на сумму 20,6 миллиарда рублей, в 2018 году – 19,3 миллиона на 16,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Таким образом, средняя сумма неоплаченного штрафа ГИБДД составила порядка 810 рублей.